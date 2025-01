Primi tre punti del 2025 per la Codyeco Lupi S. Croce. La vittoria, piena e mai in discussione, è arrivata al termine di una gara controllata in lungo e in largo, con vantaggi ampi e tante belle giocate sia a muro che dai nove metri. Unico passaggio a vuoto sul 13-13 del primo set, con inevitabile time-out di Pagliai. Da lì in poi i biancorossi sono sempre stati avanti, con pochissimi errori e tanta concentrazione. Parma, squadra organizzata, ma acerba, non ha mai trovato spazio per provare a riequilibrare la partita.

Pagliai in avvio si è visto costretto a rinunciare ai due infortunati Lorenzo Caproni e Mitja Pahor, entrambi in via di guarigione ma tenuti a riposo precauzionale, soprattutto il secondo. Tommaso Baldini e Alessio Matteini si sono fatti trovare pronti, come di consueto, offrendo un rendimento adeguato alle aspettative e al livello della propria squadra, a testimoniare la qualità dei tanti giovani presenti nel roster. Durante la gara hanno avuto spazio anche Camarri, Attuoni, Maletaj, Baldaccini e l’esordiente Pieri.

La trasferta di Firenze, in programma sabato prossimo, 18 gennaio, chiuderà il girone di andata.

La cronaca. Starting six. Codyeco Lupi con Mignano e Da Prato in diagonale, Colli e Matteini di banda, Simoni e Baldini centrali, Bini liberi. Inzani con Lottero in regia, Belli opposto, Riccò e Poltronieri schiacciatori, Montali e Cavalli al centro, Arena libero.

1set. La Codyeco parte forte, 8-3, subito primo time-out per Malagoli. Parma si avvicina con un gran muro di Belli, 10-8. Da Prato tira forte e alto per il sideout del 12-9, ma Inzani riesce a giocare buoni colpi in attacco e a rimanere in partita, spingendo tanto al servizio, tra errori e buoni colpi. Un ace di Riccò e un errore di Baldini in attacco consentono alla squadra ospite di pervenire al pareggio: 13-13. La Codyeco, dopo il time-out di Pagliai, riprende margine, con un ace di Colli e una deviazione vincente di Matteini. L’ace di Baldini vale il 17-14. Lottero la gira di prima intenzione e accorcia ma i Lupi difendono il break e allungano a +4. Ancora Da Prato, 20-15 e secondo discrezionale per la panchina ospite. Sul 21-17 dentro Pahor per il giro dietro. I Lupi avanzano verso la vittoria del set, una bella combinazione tra Mignano e Baldini, dopo la ricezione vincente di Colli, lancia i padroni di casa al set-point. La battuta di Mignano si ferma sul nastro, ma sbaglia anche Riccò e il set si chiude 25- 20.

2set. La Codyeco parte a gas aperto anche nella seconda frazione. Un ace di Colli vale il 6-2. Sul punteggio di 11-5 Malagoli avvicenda Poltronieri con Serafini. Un monster block di Colli sul nuovo entrato vale il 12-5. Gran muro anche per Baldini, i biancorossi tengono alto il ritmo e prendono margine 16-8. Colli firma il 19-7, poi lascia campo a Pahor sul 20-10. Sul 24-10 Montali annulla il primo set-point, chiude d’imperio Simoni.

3 set. Il parziale si apre con l’ennesimo muro di Baldini. La Codyeco guadagna subito un break, gran pipe di Colli per il 9-4. Dopo il time-out di Malagoli, va a segno Da Prato con un bel diagonale. Doppio cambio Camarri-Attuoni. Ace di Matteini per il 17-7. Entrnao Pieri per Simoni, poi Maletaj per Matteini e Baldaccini per Bini. Partita in controllo. Maletaj mette in mostra le doti di salto attaccando la palla del 23-11. Luci della ribalta anche per Attuoni che guadagna il match-point e chiude direttamente la partita con un monster block nello scambio successivo.