Restano molto gravi le condizioni del fotografo Oliviero Toscani

Restano molto gravi e al momento stazionarie le condizioni di Oliviero Toscani. Il celebre fotografo, dalla giornata di venerdì 10 gennaio, si trova ricoverato all'ospedale di Cecina. Toscano d'adozione residente da tempo a Casale Marittimo in provincia di Pisa, al fotografo milanese due anni fa è stata diagnosticata l'amiloidosi.

Era stato Toscani stesso, nell'agosto 2024, a rendere nota in un'intervista la sua patologia per la quale si stava sottoponendo a una cura sperimentale. Tre giorni fa l'arrivo in pronto soccorso a Cecina, seguito dal ricovero nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.