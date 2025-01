Albero caduto a Fucecchio, FI: "Bene chiusura per ragioni sicurezza, ma mercato settimanale in piazza Moro"

Approviamo la decisione dell'amministrazione comunale riguardo alla chiusura per ragioni di sicurezza di piazza XX Settembre a seguito della caduta, per fortuna senza danni a persone, di una grossa pianta sopra una vettura parcheggiata, avvenuta nella mattina odierna 13 gennaio. Riteniamo, dopo questo episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia qualora in loco vi fossero transitati veicoli o persone, improcrastinabile una verifica dello stato di salute delle alberature presenti nella piazza ma anche in altre zone sensibili del territorio comunale; verifica che abbiamo chiesto più volte, ma della quale mai è stato dato un riscontro puntuale. Non condividiamo invece la decisione di annullare il mercato settimanale che ha luogo nella piazza nel giorno di mercoledì. Considerato che una decina di anni fa, a causa dei lavori in corso, in piazza XX Settembre il mercato settimanale venne trasferito per alcuni mesi in piazza Moro; a nostro avviso per mercoledì 15 gennaio poteva essere adottata la stessa decisione visto che esistono agli atti le planimetrie relative a quello spostamento che avrebbero potuto essere utilizzate dagli uffici comunali per lo spostamento dei banchi aggiornate alla situazione odierna. Questo atteggiamento denota incapacità amministrativa e disinteresse nell'adoperarsi per i cittadini tant'è che non è stata minimamente coinvolta la commissione mercato, di cui fanno parte quattro commercianti ambulanti in rappresentanza delle 150 attività del mercato. È evidente che chi amministra non ha la minima concezione di cosa voglia dire fare impresa ed avere un'attività e quali difficoltà debba affrontare quotidianamente chi fa impresa, soprattutto al mondo d'oggi. Questa inerzia dell'amministrazione causerà agli esercenti del mercato settimanale ed a tutto l'indotto del commercio la perdita di una giornata di lavoro oltre che a inevitabili disservizi e disagi per la cittadinanza che non potrà contare sul mercato settimanale. Per evitare questo danno ho scritto al Sindaco, al SUAP ed al comando territoriale della Polizia Locale, affinché si adoperino nella giornata di domani 14 gennaio a convocare la commissione mercato e trovare una soluzione che possa consentire agli esercenti di non perdere una giornata di lavoro e trovare una soluzione temporanea che possa essere eventualmente replicata in altri casi analoghi.

FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

