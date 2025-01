Maltempo in Toscana: forte vento e disagi in tutta la Regione. Il dettaglio degli interventi

Come già annunciato dall'allerta meteo emessa ieri, domenica 12 gennaio, la Toscana sta affrontando vari disagi legati al forte vento, con interventi per alberi caduti da parte del sistema di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. È stata prorogata l'allerta codice giallo per vento forte anche per tutta la giornata di domani, martedì 14 gennaio.

L'Allerta Codice Giallo per rischio vento è in corso in tutte le province della Toscana. Oggi sono previste ancora raffiche di Grecale (NE) fino a 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline centro-meridionali e sulla costa centro-meridionale, e 100-120 km/h sui crinali. Nelle restanti aree, le raffiche si attesteranno intorno ai 40-50 km/h. Domani la situazione sarà simile, con una tendenza ad attenuarsi dal pomeriggio.

Sono anche previste deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali della regione. I fenomeni interesseranno inizialmente la Val Tiberina e il Casentino, per poi estendersi nel pomeriggio-sera all'alto Mugello e all'alto Appennino Pistoiese. Il rischio neve continuerà a interessare il Casentino e la Valtiberina fino alle ore 7 di domani.

Firenze ed Empolese

A Rignano sull'Arno, un albero di grandi dimensioni è caduto su uno scuolabus con a bordo bambini e gli accompagnatori. Alcuni dei passeggeri e il conducente sono stati portati in ospedale per controlli e cure di traumi leggeri. Sei bambini sono stati portati per controlli pediatrici all'ospedale di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, mentre due sono stati trasportati al pediatrico Meyer. Fortunatamente, l'albero ha colpito solo la parte anteriore del bus, danneggiando soltanto il parabrezza senza causare danni gravi a cose e persone.

A Fucecchio, sfiorata la tragedia con la caduta di un albero su un'auto parcheggiata in Piazza XX Settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10. Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte nell'incidente. Intanto l'Allerta Codice giallo per rischio vento, in corso in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa, è prolungata per tutta la giornata di domani, martedì 14 gennaio.

Pistoia

A Pescia, un operaio ha perso la vita travolto da un albero mentre stava lavorando in strada. L'uomo, 59 anni, stava svolgendo lavori di manutenzione lungo via Colli Veneri quando l'albero che stava tagliando gli è crollato addosso. Al momento non è escluso che l'incidente possa essere stato causato anche dal forte vento che si è abbattuto anche nel Pistoiese. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, sanitari, carabinieri e personale della medicina del lavoro.

Grosseto

Nella provincia di Grosseto, sono circa 40 gli interventi effettuati dal comando dei vigili del fuoco a causa del forte vento di grecale. I disagi principali riguardano alberi e rami pericolanti o caduti, e coperture dei fabbricati danneggiate. Alcuni interventi sono ancora in corso, tra cui il taglio di una pianta caduta sulla strada che porta all'ospedale di Massa Marittima, rendendo la via irraggiungibile senza la rimozione.

A causa del maltempo, sono state annullate questa mattina diverse corse dei traghetti che collegano Porto Santo Stefano all'isola del Giglio.

Livorno

A Livorno non è partito, a causa del fortissimo vento, il mercato d Piazza XX Settembre la cui prima giornata inaugurale era programmata per stamani. Il prossimo appuntamento è segnato per giovedì 16 gennaio.A causa del maltempo, sono state annullate questa mattina diverse corse dei traghetti che collegano Piombino all'isola d'Elba e Livorno a Capraia. Anche ieri si erano registrati disagi con l'annullamento di numerosi collegamenti verso le isole toscane.

Siena

Le forti raffiche di vento hanno colpito anche Siena, in particolare Piazza del Campo, dove hanno danneggiato la struttura esterna di un ristorante.

