Ritrovato a Firenze un registro antico dell'Archivio di Stato

Questa mattina, nella sede dell’Archivio di Stato di Firenze, è stato riconsegnato un importante registro antico appartenente al fondo 'Mannelli Galilei Riccardi'. Alla cerimonia erano presenti il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e il Direttore generale Archivi del Ministero della Cultura. Questo documento, assente dall’archivio dal 1946, è stato recuperato grazie a un’indagine approfondita e consegnato alla Direttrice dell’Archivio.

Il registro era stato messo in vendita online a marzo 2024 da un rivenditore di libri antichi di Firenze, con un prezzo indicativo di 15 mila euro. Durante i consueti controlli nel settore del commercio di beni culturali, i Carabinieri TPC hanno individuato l’annuncio. Coordinati dalla Procura di Firenze, hanno avviato un’indagine per seguire il percorso del documento, dalla sua appartenenza all’archivio originario fino all’immissione sul mercato antiquario. Questo ha portato al recupero del volume e alla sua restituzione.

Le attività investigative partite dall’analisi delle immagini pubblicate online. Le fotografie mostravano la copertina del registro con la scritta 'Miscellanea' in un cartiglio ovale sormontato da un’aquila e una parte della costola, che suggeriva chiaramente la sua natura archivistica. Altri dettagli, come due pagine in pergamena contenenti l’indice di documenti della famiglia Mannelli, hanno permesso di identificare ulteriormente il registro. Tra i testi vi era anche una supplica rivolta a Cosimo I de’ Medici per evitare la demolizione di una torre di famiglia, sostituita poi dalla costruzione del Corridoio Vasariano.

Grazie al contributo della Soprintendenza Archivistica e dell’Archivio di Stato di Firenze, si è accertato che il registro apparteneva al fondo 'Mannelli Galilei Riccardi', donato nel 1927 dal marchese Riccardo Mannelli all’Archivio di Stato di Firenze. A seguito di questa verifica, i Carabinieri hanno sequestrato il volume presso il negozio antiquario. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il registro era stato affidato alla vendita da un privato, il quale non ha potuto dimostrarne la provenienza legittima.

“Esprimo grande soddisfazione per l'importante recupero del registro antico appartenente al fondo ‘Mannelli Galilei Riccardi’ che viene consegnato all'Archivio di Stato di Firenze e, simbolicamente, all’intera cittadinanza fiorentina”, dichiara il Direttore generale Archivi del Ministero della Cultura, Antonio Tarasco. “Il registro non rappresenta solo un recupero materiale, ma un ritorno alle radici storiche della nostra collettività. Ringrazio i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze la cui eccellente operazione, coadiuvata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana e dall’Archivio di Stato di Firenze, ha consentito questo importante risultato.

Il registro, datato alla fine del XVIII secolo, include copie di documenti dal XV al XVII secolo, che risultano presenti in altre unità dello stesso fondo. È realizzato in pergamena, scritto da un’unica mano, con decorazioni floreali e iniziali ornate, ed è rilegato in pelle marocchino color tabacco, decorata con filettature a secco e fregi dorati.

Questo recupero consentirà di reintegrare il documento nel fondo d’origine, ricostruendo una parte importante della memoria storica. Se fosse stato venduto a collezionisti, il registro avrebbe probabilmente raggiunto un valore di mercato molto più alto rispetto alla cifra indicata, data la sua rarità e importanza storica.

Antonio Lanzo

