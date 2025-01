Con in casa hashish e cocaina, tenta l'aggressione ai carabinieri

Un 30enne di origini marocchine è stato arrestato il 15 gennaio a Firenze. Senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

I carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per una notifica, quando quest’ultimo, alla vista delle uniformi, è andato in escandescenza e ha aggredito con un coltello i militari.

Questi ultimi, dopo averlo immobilizzato e messo in sicurezza, hanno perquisito l’appartamento, così riuscendo a trovare e sequestrare, oltre al coltello, ben 30 dosi di cocaina pronte per la vendita, 2 frammenti di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza e ben 2.300 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato rimesso in libertà.

Notizie correlate