Letture e trekking, ecco il weekend di Vinci

Il primo è “Brrr… Storie freddolose”, alle 10.30 di sabato 18 in Biblioteca Civica, a Vinci (Via Fucini): per una mattinata di letture e magie incentrate sul freddo e sull'inverno. Per partecipare all'incontro, dedicato alla fascia di età 4-8 anni, è consigliato prenotare, chiamando lo 0571933263.

Domenica mattina, scarpe da trekking e voglia di camminare per la prima camminata del 2025 organizzata da Montalbano Domani. Il percorso è quello da S. Amato alla fonte della Bettina, nel cuore del Montalbano.

Il ritrovo è fissato alle 9 davanti la chiesa della frazione collinare. Il percorso, non adatto ai bambini, è lungo 6 km e la sua difficoltà è medio-facile.

Per partecipare al trekking è previsto un contributo di 12 euro, che include un piccolo spuntino, la guida ambientale escursionistica e l'assicurazione).

Il numero da contattare è il 3386920735, anche tramite WhatsApp e Telegram, indicando nome, cognome e codice fiscale.

Il trekking "Da S. Amato alla Bettina" è patrocinato dal Comune di Vinci.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa