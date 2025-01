Armati di martello entrano in sala da gioco, ferito il gestore

Nella notte di domenica scorsa, quattro uomini travisati e armati di martelli, hanno fatto irruzione in una sala da gioco a Lastra a Signa, tentando di rubare monete da alcune slot machine. Il gestore ha cercato di fermarli scatenando una colluttazione. I malfattori, però, sono riusciti a fuggire, danneggiando le macchine e asportando un bottino ancora da quantificare. Il gestore è rimasto ferito ed è stato soccorso e curato in ospedale. I carabinieri di Lastra a Signa hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al momento sono in corso i rilievi e l’analisi delle telecamere di sorveglianza.

