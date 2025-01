Codyeco Lupi sbanca Firenze e vola in Coppa Italia di serie B

La Codyeco Lupi di Santa Croce sull'Arno chiude il girone di andata al primo posto e si qualifica alla Coppa Italia di serie B maschile. Obiettivo raggiunto al termine di una bella rincorsa durata diverse settimane, un periodo in cui la truppa dell'allenatore Alessandro Pagliai ha trovato gli equilibri giusti e colto risultati preziosi, a partire dalle otto vittorie consecutive.

A Firenze, nello storico Pala Mattioli, i Lupi superano in tre set la neopromossa Firenze Volley certificando il primato e festeggiano il traguardo assieme ai tanti tifosi accorsi da S. Croce sull’Arno. La Curva Parenti è arrivata addirittura in treno, regalandosi una bella trasferta all’insegna dell’amicizia e del supporto verso i colori biancorossi.

Gli ospiti, con Pahor e Caproni recuperati a tempo di record grazie al brillante lavoro dei fisioterapisti di AR (Enrico Sergi e Toni Battistoni) hanno approcciato l’impegno con assoluta dedizione, regalando due set iniziali di alto livello. Nel terzo si sono limitati a gestire la generosa reazione dei gigliati, con qualche brivido nel finale. Nota di merito per l’opposto Da Prato, 18 punti personali con il 55% in attacco.

La cronaca del match

Gli 'Starting six' del Firenze Volley schieravano Pontillo in regia, Braito opposto, Coletti A. e Coletti G. al centro, Mazzinghi e Nuti in banda, Ceccherini e Baldanzi alternati come libero. La Codyeco risponde con Caproni recuperato al centro, in coppia con Simoni, diagonale Mignano-Da Prato, Colli e Pahor in posto quattro. Libero: Bini.

Nel primo set, la Codyeco parte forte, trovando il primo break sul 6-8. Un errore diretto di Braito manda gli ospiti a +3. Mignano ci mette un ace e coach Giglio è costretto al time-out. La serie al servizio del palleggiatore friulano prosegue e un indovinato pallonetto di Colli fissa il punteggio parziale sul 6-13. Secondo discrezionale per la squadra di casa, ma i Lupi non si fermano. Altro ace di Mignano, errore in attacco dei gigliati e doppio cambio nelle file locali. La serie si interrompe sul 7-15. Dentro Civinini al servizio per Caproni. Il gap diventa incolmabile, 9-20. Da Prato picchia da zona 2, 10-21. Una gran palla di Mignano per Colli si trasforma nel 23esimo punto; Caproni guadagna il primo di una bella serie di set-point, chiude subito Pahor, 13-25, 0-1.

Nel secondo set la Codyeco riparte a ritmo serrato, portandosi subito sull’1-6 e costringendo Firenze al primo time-out. L’attacco di Simoni vale il 3-7, risponde Gabriele Coletti sempre dal centro. Firenze prova a tornare a contatto: un errore al servizio e uno in attacco riportano i Lupi a + 5 ma i padroni di casa lavorano bene con Nuti in attacco e Mazzinghi in battuta. 13-11 e primo discrezionale per coach Pagliai. Un muro e un attacco di Da Prato fanno ripartire la Codyeco ma il gap in questo parziale rimane contenuto. La partita è equilibrata e sicuramente più spettacolare, con grandi attacchi come quello di un incontenibile Da Prato che riporta i biancorossi a +4. Mignano la gira per il 14-19 e arriva il secondo time-out dei locali. I Lupi non mollano la presa e difendono il nuovo e importante vantaggio. Un ace di Colli vale il set-point, Pahor la chiude al secondo tentativo.

Nel terzo e ultimo set, l'avvio è più equilibrato. Colli tira giù una gran palla in diagonale, poi gioca d’astuzia, 7-8. Una bomba di Da Prato, da fuori mano, garantisce il primo break, ma Firenze torna subito sotto. Gli ospiti mettono tutto in campo nel tentativo di tornare sotto. Ace di Colli, 9-11, poi muro di Caproni, +3. Coach Giglio chiama il time-out. Al rientro gran difesa di Bini, sugli sviluppi dello scambio arriva il 12-16 a firma Simoni. Super attacco di Pahor, ben smarcato da Mignano, 14-17. La Codyeco cerca il break decisivo, il “no look” in parallela di Colli segna il 16-20. Sul 18-22 arriva l’ultimo time-out di Giglio. Al rientro Gasser e Braito chiudono la strada a Pahor, poi scappa la palla a Da Prato. Pagliai preferisce chiamare a sé i ragazzi ma al rientro arriva un altro errore. Firenze riesce a pareggiare, 23-23, ma Caproni si prende il set-point, In battuta va Civinini, il contrattacco vincente è del solito Da Prato.

La Coppa Italia maschile

Le prime otto classificate dei gironi di Serie B maschile sono state organizzate in base a un ranking derivato dalla classifica avulsa. I quarti di finale si disputeranno con partite di andata e ritorno: la seconda gara si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Gli incontri sono previsti per il weekend del 25-26 gennaio e mercoledì 29 gennaio. Le quattro squadre vincitrici accederanno alla Final Four, che si terrà in formula residenziale dal 17 al 19 aprile. Nel doppio confronto imminente, la Codyeco sfiderà la Pallavolo Saronno, prima classificata nel girone D.

Fonte: Codyeco Lupi - Ufficio Stampa

