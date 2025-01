MoMuOFF: concerti speciali per orecchie fini è il titolo della nuova rassegna musicale che da gennaio ad aprile 2025 offrirà musica dal vivo presso il Loft 19, in via Sidney Sonnino a Montespertoli. Organizzata dal Teatro Popolare d’Arte, in collaborazione con il Circolo fotografico Fermoimmagine e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, la rassegna propone un calendario ricco di artisti talentuosi, per un viaggio musicale che spazia tra diversi generi e sonorità.

“Siamo entusiasti di presentare questa nuova edizione di MoMuOFF: concerti speciali per orecchie fini, un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma come un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo qui a Montespertoli. Il nostro obiettivo è quello di creare momenti unici in cui il pubblico possa immergersi in un’esperienza musicale di qualità, scoprendo artisti talentuosi e sonorità che spaziano tra generi e culture. Ringrazio il Teatro Popolare d’Arte e il Circolo Fotografico Fermoimmagine che hanno collaborato con entusiasmo per rendere possibile questa rassegna. Vi invitiamo a partecipare numerosi, perché ogni concerto è un piccolo viaggio, un’occasione per emozionarsi e condividere insieme la bellezza della musica. Montespertoli continua così a dimostrarsi un territorio aperto alla cultura, capace di unire tradizione e innovazione, con una proposta sempre più ricca e variegata.” ha dichiarato Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura del Comune di Montespertoli.

Il programma della rassegna prevede quattro appuntamenti. Si parte il 25 gennaio alle 18:30 con il Tamya Luna Trio, che regalerà una serata dedicata al piano jazz, creando un’atmosfera elegante e coinvolgente. Il 22 febbraio, sempre alle 18:30, sarà la volta del Trio Jira, che porterà sul palco un’esperienza di world music capace di abbracciare culture e ritmi internazionali. Il 29 marzo, alle 18:30, Susanna Roncallo incanterà il pubblico con una performance intima di chitarra acustica in solo. Infine, il 12 aprile, ancora alle 18:30, The Swingset chiuderà la rassegna con una serata all’insegna dello swing, per un finale pieno di energia. L'ingresso è a offerta libera, riservato ai soci e fino ad esaurimento posti. Per informazioni info@cffm.it

Fonte: Comune di Montespertoli