In casa cocaina e hashish, 22enne arrestato nel Valdarno

I carabinieri di Incisa Valdarno hanno operato l'arresto in flagranza di reato, con l'accusa di "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio", di un 22enne italiano residente nel comune di Figline e Incisa Valdarno, trovato in possesso, nel corso di una mirata perquisizione, di 30 grammi di cocaina e 23 grammi circa di hashish, bilancini di precisione, coltelli, cellophane e materiale vario per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

Il giovane, in conseguenza dell'arresto è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. All'esito dell'udienza avvenuta col rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Si rappresenta, infine, che, per il principio della presunzione d'innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

