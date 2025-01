Magnani Sposa dopo l'incendio: "Lottiamo per tornare più forti"

Ripartire dopo il drammatico incendio. Questo è il mantra di Magnani Sposa, il negozio di abiti da cerimonie che il 16 gennaio venne colpito da un tremendo rogo che danneggiò parte della struttura. Il locale di San Miniato Basso, molto conosciuto in tutta la Toscana, ha pubblicato un aggiornamento in un reel di Facebook.

"Quello che è accaduto la notte del 16 Gennaio è un’immensa tragedia per la nostra famiglia e per i nostri collaboratori; anni di lavoro spariti in una sola notte" scrivono da Magnani Sposa.

E ancora: "Abbiamo la fortuna di essere circondati da un team di persone che negli anni, hanno contribuito a rendere questa azienda una grande e solida famiglia; una delle poche aziende rimaste in Italia di produzione di abiti da sposa Made in Italy. I giorni che verranno non saranno semplici, ma come abbiamo sempre fatto nella nostra vita, lavoreremo per tornare ancora più forti.

Infine da Magnani Sposta: "Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questo momento così triste, chi ha avuto un pensiero per noi e chi ha compreso le nostre difficoltà. Torneremo presto".

