Investita da un'auto, muore in ospedale dopo giorni di agonia

Una donna di cinquantotto anni è morta a Grosseto. Si chiamava Katya Petkova, era stata investita proprio a Grosseto pochi giorni fa. La donna venne colpita da un'auto mentre passeggiava in via Caravaggio. Grave fin da subito, era stata portata a Siena e lì operata.

Petkova era di origini bulgare ma viveva in Toscana da molti anni, lavorava in una struttura ricettiva. La cinquantottenne è deceduta dopo pochi giorni di agonia a Le Scotte. L'incidente risale al 20 gennaio, nel tardo pomeriggio, mentre a Grosseto cadeva la pioggia. Il guidatore, che si è fermato per i soccorsi, è indagato per omicidio stradale.

