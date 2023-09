Vigilanza privata armata a Castelfiorentino per la sicurezza, cosa ne pensi? Il sondaggio

E' tempo di un nuovo sondaggio per la settimana. gonews.it rilancia su un tema dibattuto negli ultimi giorni, che ha coinvolto la città di Castelfiorentino. Per ovviare al problema della microcriminalità e di svariate violenze che sono avvenute negli ultimi mesi, a opera di alcuni 'soliti noti' che bazzicano nell'area tra piazza Gramsci e la stazione ferroviaria, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Falorni ha approvato un piano per avere vigilantes privati armati in certi orari del giorno e della notte.

Durante la presentazione alla stampa, hanno partecipato anche alcune associazioni del territorio per una sinergia quanto più ampia. Il sindaco, a chi diceva che ha seguito l'esempio della Terni guidata dal sindaco-imprenditore Bandecchi, ha risposto che il tema della sicurezza deve essere un tema della sinistra, la quale può trattare meglio la questione delle marginalità perché "i decreti Salvini non hanno funzionato". Dall'altra parte, la popolazione ha risposto con una manifestazione in piazza (di base a-politica, anche se organizzata da un ex consigliere comunale di opposizione), una camminata serale tra piazza Gramsci e la stazione per ribadire la necessità di sicurezza nel proprio paese. L'opposizione vera e propria va ribadendo che è necessario attivare il progetto Strade Sicure con l'arrivo dell'esercito in città, tramite una raccolta firme avviata dal centrodestra.

La domanda del sondaggio di questa settimana però verte solo sulla misura della vigilanza privata armata. Che ne pensate? Dite la vostra nel box sulla colonna di destra, avete tempo fino alle 13 di giovedì 21 settembre.