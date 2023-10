Tartufo, castagne e prodotti tipici: un weekend di degustazioni in Toscana

Tartufo ma anche castagne, per un weekend all'insegna delle degustazioni. Nei giorni 20, 21 e 22 ottobre sono tante le occasioni in Toscana per assaporare prodotti tipici. Ecco qui una lista di iniziative sparse in più province dedicate a buone forchette e curiosi, ma anche eventi creativi per tutte le età.

Montaione. Cooking Show, AperiTartufo, stand di tartufi e prodotti tipici locali, il suggestivo mercatino di Arti e Mestieri. Questo e molto altro a TartuFesta Montaione, in programma per questo sabato 21 ottobre nel borgo sulle colline dell'Empolese Valdelsa. Appuntamento anche con il tradizionale "Tartufo nel Piatto", che riunisce i ristoranti di Montaione per offrire a esperti e neofiti l'opportunità di gustare il tartufo attraverso menu esclusivi appositamente creati per l'occasione. Non mancherà l'intrattenimento, compreso quello per i piccoli visitatori - Qui tutti i dettagli.

Pisa. Dal 20 al 22 ottobre, la centralissima piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, si trasforma in un paradiso culinario dove i sapori e i profumi di un vasto territorio quello delle "Terre di Pisa" si fondono. Tornano gli stand in piazza con Terre di Pisa Food&Wine Festival tra tartufo bianco, cioccolato artigianale, salumi e formaggi stagionati e ancora pasta, miele, dolci ma anche birra e vino. Sabato 21 a pranzo e cena appuntamento con Chef Max Mariola: i prodotti del territorio protagonisti di due suoi show cooking, evento su prenotazione.

In occasione del Pisa Food & Wine Festival, sabato 21 e domenica 22 ottobre le Mura di Pisa propongono una visita guidata sul camminamento in quota per godere dello spettacolo della città dall’alto. Una passeggiata a 11 metri di altezza per ammirare le bellezze architettoniche uniche della città e scoprire panorami inediti immersi nel verde urbano: entrambi i giorni partenza alle 16 da Torre Piezometrica e arrivo alla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli. Biglietti a 7 euro (più 1,50 euro di prevendita), 2 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, o sul sito www.muradipisa.it. Sempre durante il weekend del festival, chi si presenta alle Mura con i coupon specifici che si trovano alla manifestazione può accedere al camminamento in quota con la tariffa convenzionata (4 euro invece di 5).

Volterra. Che succede se storia e cibo si incontrano, in un borgo medievale? Succede che arriva in scena "Volterragusto", la manifestazione dell'autunno toscano, ritrovo per gli amanti dell'arte, delle tradizioni e dei prodotti tipici che quest'anno celebrerà il connubio appunto tra storia e cibo. Enogastronomia, tartufo ma anche trekking urbani, mostre, laboratori e ovviamente degustazioni: le date da segnare in calendario sono subito per questo weekend, sabato 21 e domenica 22 ottobre, per poi proseguire da sabato 28 a mercoledì 1 novembre.

San Miniato. Due weekend di festa al sapor di tartufo per la Sagra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, nella sede dell'associazione La Ruga di Ponte a Egola. Per sabato 21 e domenica 22 e sabato 28 e domenica 29 ottobre ci saranno i giorni della nona edizione della sagra: sabato solo cena dalle 19.30, pranzo compreso invece per la domenica. La sagra prevede la consumazione sul posto e da asporto, protagonisti tartufo e porcini. In più domenica 22 si andranno a sommare le due iniziative della Mostra d'Autunno del Ccn Ponte a Egola e la Festa della Castagna e del Vin Novo organizzato dal Rione Leporaia.

Empoli. Il 21 e 22 ottobre il negozio Decathlon di Empoli festeggia un anno dall'apertura assieme alle associazioni sportive del territorio che hanno supportato in questi mesi. Nei due pomeriggi, dalle 15 alle 20, le associazioni daranno la possibilità ai clienti di far conoscere le loro realtà - Qui i dettagli.

Greve in Chianti. La castagna di Lucolena da assaporare ad alta quota, alle pendici del Monte San Michele, è la specialità protagonista della tradizionale Festa di Lucolena, giunta alla 51esima edizione. Prostagoniste le classiche bruciate calde, accompagnate da vin brulè e gare gastronomiche: l'appuntamento è tutti i giorni, fino a domenica 22 ottobre con giochi della tradizione, mostre di fotografie e pittura, musica e ovviamente cucina.

Mugello. Gita autunnale, ceramica in mostra e ancora, l'apertura al pubblico del castello di Cafaggiolo, del Palazzo dei Vicari e della villa medicea. Oltre a tante feste per celebrare il Marrone del Mugello Igp a Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve e Vicchio - Qui gli appuntamenti del weekend in Mugello.

Santa Maria a Monte. Scoprire e riscoprire il teatro, vivere l'esperienza del palcoscenico, viaggiare con la fantasia e favorire la comunicazione. Al via a Santa Maria a Monte i laboratori del Teatro di Bo', sabato 21 dedicati alle bambine e ai bambini dai 5 ai 10 anni e domenica 22 rivolti ad adulti e ragazzi dagli 11 anni in su - Qui tutte le info.

Scandicci. "San Michele in festa" alla Fattoria di San Michele a Torri. L'appuntamento sulle colline di Scandicci è per sabato 21 ottobre: vivere la fattoria e gli animali in mezzo alla natura, stand degli artigiani locali, visite guidate alla cantina e assaggi gratuiti, il tutto accompagnato da musica e vino (Per Info e prenotazioni chiamare lo 055/769111 oppure scrivere a info@fattoriasanmichele.it).

Capannori. Concerti, mostre, spettacoli, enogastronomia, visite guidate e animazione per bambini. Continua la "VII Mostra delle camelie sasanqua e sinensis" a Pieve e Sant'Andrea di Compito (Capannori, Lucca) in programma, dopo lo scorso weekend, anche 21-22 e 28-29 ottobre 2023. Visite guidate tutto il fine settimana, non solo quelle botaniche ma anche alla scoperta del paese.

Castelfiorentino. Domenica 22 ottobre alle ore 18 omaggio al concept album Storia di un impiegato di Fabrizio De André nel 50° anniversario dalla sua prima uscita. La serata, a La corte degli Accorti, prevede l'introduzione storica sull'anno 1973 a cura di Andrea Bellucci. In seguito esecuzione integrale dell'album dal vivo: alla chitarra Paolo Cerri, alla voce il trio Leonardo Bianchi, Carlo Conforti e Chiara Riondino. Le letture saranno di Cristina Trinci. Prenotazioni a lacortedegliaccorti@gmail.com. A seguire, cena condivisa.

Pietrasanta. Fino a domenica 22 ottobre riflettori puntati su "Pietrasanta Design Weekend", rassegna dedicata all'architettura, allo sport e al "fare rete" che si svolgerà all'interno del Complesso di Sant'Agostino e in piazza Duomo. Nel pomeriggio di sabato si rinnova anche "l'offerta" delle due sale espositive in centro storico: alle 17 Silvano Cattai aprirà la sua personale al San Leone; alle 18 Silvana Solari svelerà le "Linee Invisibili" alle Grasce. Domenica due appuntamenti a Marina di Pietrasanta: il 4° "Triathlon della Versilia – 2° Trofeo Città di Pietrasanta", che prenderà il via dalla zona del pontile di Tonfano intorno alle 9,30 toccando, con le frazioni bike e corsa, anche i Comuni limitrofi; la "Passeggiata ecologica" organizzata, a Fiumetto, dall'associazione Plastic Free (ritrovo alle 10 al Ponte del Principe, partecipazione gratuita previa iscrizione sul sito plasticfreeonlus.it). In centro storico prosegue la mostra "Exploring the Ego of Times", progetto di Maicol Borghetti al museo archeologico "Bruno Antonucci" e l'esposizione del murale di Tano Pisano "La mia Guernika", lungo via Sant'Agostino.

