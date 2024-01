Che fare per l'Epifania? La mappa degli eventi per la Befana

Che cosa si può fare nel weekend dell'Epifania? La lista degli eventi in Toscana è piuttosto ampia, andiamo a scoprire insieme qualcosa di intrigante in zona. L'articolo sarà aggiornato nei prossimi giorni continuamente.

San Miniato. Per la prima volta nella storia della città di San Miniato, la Corale Balducci, il Coro San Genesio e gli Insieme per Caso si esibiranno in una serata indimenticabile, all'insegna della musica, per celebrare la fine dell'anno giubilare. Qui le info.

San Miniato. Col nuovo anno - come ogni prima domenica del mese - torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato. Qui le info.

Cerreto Guidi. Sabato 6 gennaio alle ore 16,00, subito dopo la Santa Messa nella Pieve di San Leonardo, è previsto il Presepe vivente e l’arrivo dei Re Magi a cura della Parrocchia di San Leonardo e dell’Associazione culturale “La Maschera”. Qui le info.

Firenze e provincia. Il mese di gennaio 2024 si apre con la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate grazie al Comune di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze e a MUS.E con il supporto di Giotto, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Qui tutte le iniziative.

Greve in Chianti. La Befana arriva a Greve. In viaggio tra le colline del Chianti ecco i mille talenti della buffa nonnina, protagonista del primo week end dell’anno. Qui le info.

Bagno a Ripoli. Visite speciali promosse per i 150 anni dalla nascita dell'artista del Liberty: prossimi appuntamenti per l'Epifania e il 7 gennaio. Qui le info.

San Casciano in Val di Pesa. Nei primi giorni del 2024 il Centro Lotti di Mercatale Val di Pesa accoglierà la seconda edizione della mostra estemporanea “Questo?... L’ho fatto io”, nata per iniziativa di un gruppo di appassionati. Qui le info.

Siena. Esplorare la Pinacoteca di Siena da una prospettiva inedita, immergendosi nelle opere a 360 gradi grazie alla stimolazione sia della componente visiva sia del tatto e della memoria olfattiva. In occasione dell'Epifania Coopculture propone una visita sensoriale. Qui le info.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO