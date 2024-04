Street food, tatuaggi e misteri italiani: cosa fare questo weekend in Toscana

Un nuovo weekend è alle porte, per chi rimarrà in Toscana tanti appuntamenti di cui approfittare visto il bel tempo che sta accompagnando questa primavera. Ecco una nostra selezione

Firenze. Dal 12 al 14 aprile 2024, la decima edizione del Food Truck Festival porta nel capoluogo toscano cibi di strada e tante altre specialità, tra le principali proposte gli arrosticini di pecora, il pesce fritto, gli hamburger di Chianina o di Black Angus e poi ancora nacos e pita gyros. La ruota panoramica Florence Eye continua a girare e, con lei, anche la programmazione di eventi e iniziative ospitate all’ingresso del Parco delle Cascine in Piazza Vittorio Veneto. La bella stagione apre le porte a una carovana di odori e sapori pronti a sprigionarsi nel polmone verde della città: ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre e griglie roventi, senza dimenticare le immancabili birre artigianali.

Spazio anche alle auto d'epoca con il Circuito stradale del Mugello.

Empoli. È già avviato lo Street Food Festival al Parco di Serravalle.

Pistoia. “Misteri e casi irrisolti italiani” è l’interessante tema del XIV Festival del Giallo che si terrà a Pistoia da venerdì 12 a lunedì 15 Aprile. Un programma intenso che vedrà incontrare il pubblico, in questi giorni, presso la Biblioteca San Giorgio, oltre trenta scrittori italiani, che parleranno e faranno riflettere su alcuni dei misteri che hanno accompagnato la storia del nostro paese.

La strage alla stazione di Bologna nel 1980, il mostro di Firenze, il delitto di via Poma a Roma, la scomparsa di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi; sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati da scrittori, giornalisti, avvocati e criminologhe come Paolo Morando, Roberto Taddeo, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi, Raffaella Fanelli, Mauro Valentini, Massimo Lugli, Piero Caliceti, Anna Vagli e inoltre Pietro Orlandi che parlerà della scomparsa della sorella Emanuela.

Per gli appassionati della letteratura Gialla, interverranno al Festival, tra gli altri, Massimo Carlotto, Alessandro Berselli, Alessandro Robecchi, Maurizio De Giovanni, Piergiorgio Pulixi.

Grande attesa anche per l’intervento del giornalista di Rai Report, Sigfrido Ranucci, sul tema “Attualità e misteri” e sul suo libro “La Scelta”.

Ancora Pistoia. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 9 alle 19, la Cattedrale di via Pertini torna ad accogliere la Fiera dell’Antiquario Città di Pistoia con i banchi degli operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Si rinnova così l’appuntamento con la manifestazione che, nel calendario degli eventi cittadini, si ripete ogni secondo fine settimana del mese. Mentre in via Roma, in centro storico, sarà presente il Free Market, un mercatino specializzato in piccolo antiquariato e artigianato.

Castelfiorentino. Torna al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il Festival Internazionale dell’Arte Comica, un incontro internazionale di formazione e spettacoli incentrati sulla comicità con la direzione di André Casaca. Organizzato in collaborazione con il Teatro C’art, il Festival è giunto alla nona edizione.

Vinci. Una mostra di oltre 50 artisti con tema Leonardo a Villa Vignozzi. Nella mattina di sabato 13 aprile la presentazione del nuovo libro di Oscar Farinetti alla Biblioteca Leonardiana di Vinci.



Scandicci. Torna il Food&Street Festival in piazzale della Resistenza.

Livorno. Venerdì 12 aprile. A dieci anni dal debutto di Carne, il suo primo Ep, arriva a Livorno Giancane e porta sul palco del The Cage uno spettacolo completamente rinnovato e una scaletta tutta nuova. Per l’occasione, l’Ep sarà anche ristampato in edizione limitata. Dopo Bologna, Milano, Firenze, Torino, il musicista e cantautore cresciuto nel quartiere San Paolo di Roma arriva nella nostra città con il suo 10 anni tour nei club. In apertura a Giancane si esibirà Suvari, progetto solista di Luca De Santis.

Lucca. Lucca Tattoo Expo torna in città per la undicesima edizione portando con sé artisti provenienti da tutta Italia. Sono infatti oltre 200 i tatuatori che giungeranno all’evento da numerose città italiane, ma anche dell'Europa.

La tre giorni aprirà le porte venerdì 12 aprile alle ore 14.00 e andrà avanti fino alla domenica sera del 14 aprile. Alla convention saranno presenti oltre 200 artisti tatuatori e numerosi assistenti e 30 aziende di merchandising, oltre ad un'area allestita di Street Food curata da Vizi & Virtù, con birrerie artigianali e specialità locali.

I visitatori, oltre a trovare artisti per ogni stile di tatuaggio, potranno anche partecipare a una lunga serie di spettacoli collaterali. Infatti, come da tradizione della convention, sono stati organizzati numerose esibizioni. In prima battuta l’atteso contest degli artisti tatuatori che presenteranno di fronte a una giuria di Guest Star i loro lavori svolti durante la tre giorni. Ai vincitori dei vari stili verranno assegnate targhe (ai primi tre classificati). Non mancheranno poi gli spettacoli di intrattenimento di Burlesque ed esibizioni di palestre con varie discipline.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.luccatattooexpo.it. Il costo dei biglietti è di 15 euro singolo giornaliero, ma chi acquista il ticket venerdì 12, potrà entrare gratuitamente anche sabato 13 Aprile.

Prato. Torna il Vintage Market a scopo benefico per la fondazione File all'Officina Giovani dalle 10 alle 19.

Serravalle Pistoiese. Degustazioni, musica, mostre, presentazioni letterarie, visite guidate, mostre e sport, in una sola giornata dalle 11 al tramonto, giovedì 25 aprile, a Serravalle Pistoiese con la seconda edizione di Serravalle de Gusto " I sapori del Montalbano". Street food e musica per tutta la giornata e poi, visite guidate al borgo medioevale di Serravalle a cura dell'Ufficio turistico (per informazioni 338 6685749) e alla Cappella del SS. Sacramento e San Lodovico con la Confraternita di Parte Guelfa. Spazio anche allo sport con le prove di tiro con l'arco a cura degli Arcieri di San Lodovico, passeggiate con i pony a cura del Maneggio di Stefano Ferrari e gli open day di tennis al Tennis club Le Torri.

Riparbella. Preparativi in corso per la nuova iniziativa targata Green Riders Experience: il trekking astronomico “Il cielo del Leone, la stagione delle galassie” in programma sabato 13 aprile a Riparbella.

Un percorso alla portata di tutti (anche bambini) che andrà alla scoperta delle costellazioni primaverili e della stagione delle galassie con degustazione di prodotti tipici e buon vino.

L' escursione, che inizierà alle ore 17.30 con partenza alle 18 dalla sede dell’associazione in località Il Giardino, si svolgerà nel bosco. Dopo circa 6 km è previsto l’arrivo al ristorante Agorà di Riparbella dove, oltre alla cena, ci sarà l’osservazione astronomica condotta da Gianluca Beccani. Astrofilo livornese, con il suo materiale professionale e la sua immensa passione per l'astronomia, condurrà i presenti nel mondo delle stelle, illustrando anche il titolo particolare scelto per il trekking. Non mancherà, come sempre, la buona cucina di Riparbella e la degustazione di ottimo vino.

