Rapina al sottopasso di Empoli, condannato il quarto giovane coinvolto

Quarta condanna per la violenta rapina avvenuta a Empoli nel giorno dell'Epifania, nel gennaio scorso. Dopo la condanna dei tre minorenni coinvolti con pena sospesa è arrivata la quarta sentenza sull'assalto, nel quale rimase ferita l'83enne Carla Niccolai. Come riporta oggi La Nazione ad essere condannato a tre anni e tre mesi, 500 euro di multa oltre a una provvisionale di 10mila euro e il rimborso delle spese legali per 3mila euro, è il 22enne già arrestato nel gennaio scorso con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Il giovane di Piombino si trova nel carcere di Livorno, dopo essere evaso dai domiciliari a fine maggio. Quel giorno di gennaio sconvolse la città: Niccolai si trovava in compagnia di un'altra donna quando, mentre passeggiavano nel sottopasso ferroviario della stazione di Empoli, entrambe furono aggredite. Durante la rapina compiuta dai quattro l'83enne fu gettata a terra per rubarle la borsa. Dopo il terribile episodio la donna, oltre al terrore per quanto accaduto, riportò fratture e trauma cranico e fu sottoposta pochi giorni dopo ad una delicata operazione.