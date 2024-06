Infermiera morta a Firenze, il nipote confessa l'omicidio

Era finito in stato di fermo a Firenze per la morte della nonna, dopo un'ora di interrogatorio in questura a Firenze ha confessato. Il nipote 17enne ha confessato agli investigatori di aver strangolato la donna, ammettendo al pm della procura per i minori che i motivi erano legati ai continui dissidi con la quale lo studente viveva da quando era giunto in città. La nonna voleva che iniziasse a lavorare. I lividi sulla faccia del giovane non sarebbero legati a una colluttazione ma sarebbero i tentativi di difesa della donna.