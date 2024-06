Estetica Più Bella, la titolare Anna Maria Stanco racconta il centro estetico a Cna Storie

Continua la rubrica di "Cna Storie", il nuovo programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Si tratta di una trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio: nella nuova puntata, in onda mercoledì 26 giugno, abbiamo ospitato nei nuovissimi studi di Radio Lady Anna Maria Stanco, titolare di Estetica Più Bella, centro estetico che ha sede in via Ponzano, in dialogo con Valentina Cantini e Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa.

Estetica Più Bella, la storia

Il percorso di Anna Maria Stanco

"Sono associata a Cna da 28 anni", questa la premessa di Anna Maria Stanco che sottolinea, "il 24 luglio sarà il compleanno del centro. Il rapporto con Cna è iniziato subito, ho realmente trovato persone sempre molto preparate". Il centro estetico nasce nel 1996, "fin dall’inizio ho assunto due persone, avevo già la prospettiva di lavorare in team. Inizialmente facevamo un po' di tutto, dall’estetica di base alle lampade abbronzanti, ai trattamenti. Dopo ho capito che era un mondo un po' troppo vasto". Così parte il cammino di specializzazione, fatto di "costanti aggiornamenti. Oggi ho nove persone che lavorano con me". Tra i principali trattamenti attuali, quelli dedicati al rimodellamento del corpo: "Ci rivolgiamo a quel pubblico che vuole mantenersi con corpo tonico, drenato, rilassato e avere risultati, senza soluzioni invasive".

Con l'arrivo della tecnologia, com’è cambiato il settore?

"Tutte noi estetiste siamo partite con la cliente che portava la crema da casa, noi facevamo il massaggio" sorridono tutti in studio, facendo un passo indietro di oltre due decenni. Alla base c'è la manualità, ma a dargli sprint ci pensa la modernità: "Ancora oggi c'è sempre, il corpo lo devi toccare, sentire. La tecnologia è il connubio ideale". Per restare in tema di novità, dalle quali Anna Maria Stanco afferma "sono molto attratta, mi piacciono le sfide", sono state ricordate le trasferte fuori regione in qualità di beauty coach, dal festival di Sanremo alla mostra del cinema di Venezia, fino ai panni di autrice con il libro "La nuova te, dopo cinquant'anni", basato proprio sulla sua esperienza professionale.

Qual è la soddisfazione più grande per te?

"Quando una persona ti ringrazia, perché oltre ad aver dato un risultato l’hai compresa. Lei si è sentita ascoltata. Ti dà la spinta e penso, questa persona mi sta dando fiducia, io devo dare il massimo. Il mio motto è questo. L’altra soddisfazione grande è che è chiaro che in 28 anni ho avuto varie fasce di clienti, il centro è cambiato come è cambiata la mia clientela. Ma ancora oggi devo ringraziare chi mi ha dato fiducia".

Nel futuro di Estetica più Bella con Cna, che progetti ci sono?

"Anna ha fatto parte in passato della nostra direzione" afferma infine Cantini di Cna. "Il nostro ruolo oltre a seguire ciascun settore è coinvolgere le aziende, gran parte del nostro potere ci viene dato dagli stessi imprenditori". E del settore, tra centri estetici e saloni di parrucchieri, "ce ne sono tante nell'Empolese Valdelsa. Possiamo fare iniziative sul territorio, ma lo possiamo fare con l'aiuto di imprenditori come Anna Maria Stanco".