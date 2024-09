Si allarga il Gruppo Sesa, acquisito il 70% di Metoda Finance

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante, attraverso la società controllata Base Digitale Group (“BDG”), attiva nel settore Business Services, per l’acquisizione del 70% del capitale di Metoda Finance S.r.l. (“Metoda”), rafforzando così le proprie competenze nello sviluppo di piattaforme digitali e soluzioni software per l’industria dei Financial Services.

Fondata nel 2007, Metoda Finance, è una società parte del Gruppo HYA Holding, con sede a Salerno specializzata nello sviluppo e fornitura di soluzioni software interamente proprietarie in ambito Segnalazioni di Vigilanza, AML e Gestionali per il mercato Financial Services, con circa 70 risorse umane. Metoda si è affermata come player di riferimento nel proprio segmento di mercato, con oltre 200 clienti, tra cui figurano alcuni dei principali gruppi bancari italiani, SIM/SGR, intermediari finanziari non bancari, centri servizi, banche online e compagnie assicurative. Metoda nel periodo di dodici mesi al 30 aprile 2025 prevede di conseguire ricavi per Eu 8,5 mn con un Ebitda margin di circa il 30% ed un EAT margin di circa il 15%.

Tale acquisizione è parte di un ampio accordo di Partnership Industriale di lungo termine che Base Digitale Group ha instaurato con HYA Holding SpA, che consentirà a Metoda di accelerare la crescita di ricavi e clienti, grazie all’integrazione dell’offerta di Base Digitale Group, e a quest’ultima di ampliare ulteriormente il portafoglio di piattaforme software offerto alla clientela, costituita da oltre 500 tra banche, società di digital payment ed intermediari finanziari.

L’acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa (5 volte l’Ebitda medio normale della società target, tenuto conto delle sinergie e del potenziale di crescita a seguito dell’operazione). La partnership societaria con BDG prevede il mantenimento di quote di partecipazione ed il coinvolgimento a lungo termine nella gestione sia di HYA Holding che dei Fondatori Nicola De Blasio, Pasquale Longobardi e Vincenzo Farace che dei Managing Partners i quali resteranno coinvolti nella gestione con ruoli apicali ed obiettivi di sviluppo di competenze digitali, valorizzazione del capitale umano e generazione di valore sostenibile condivisi con Base Digitale Group. Metoda è stata assistita nell’operazione da PTSCLAS in qualità di advisor finanziario, mentre Sesa ha operato con il proprio team interno di Legal M&A.

Le soluzioni di Metoda saranno integrate nell’offerta di Base Digitale Group, società controllata da Sesa con una partecipazione del 93% e costituita nel 2020 in collaborazione con i Managing Partners Leonardo e Marco Bassilichi. BDG anche grazie a questa operazione di partnership prosegue nel proprio percorso di crescita ed aggregazione di competenze, applicazioni e piattaforme tecnologiche, rafforzando così ulteriormente la propria posizione di operatore di riferimento per la digitalizzazione dell’industria dei Financial Services, con un obiettivo di ricavi nell’esercizio al 30 aprile 2025 pari a circa Eu 160 mn e 1.000 risorse umane.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo e con una politica di generazione di valore sostenibile per gli stakeholder.

"La partnership con Metoda Finance rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a supporto della trasformazione digitale e dell'innovazione tecnologica all'interno del settore dei Financial Services. Grazie all'integrazione delle competenze e delle soluzioni software di Metoda Finance, rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di offrire vertical applications altamente specializzate, rispondendo così in modo più efficace alle sfide e alle opportunità di un settore in continua evoluzione", ha affermato Leonardo Bassilichi, CEO di Base Digitale Group.

"Siamo lieti di unirci al Gruppo Sesa e BDG, convinti che questa operazione ci permetterà di accelerare il nostro percorso di crescita nel nostro mercato di riferimento e di espandere le nostre capacità nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Grazie a questa partnership, saremo in grado di consolidare il nostro posizionamento competitivo ed offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più efficaci e innovative" ha affermato Nicola De Blasio, CEO di Metoda Finance.

"Condividiamo con questo importante Gruppo il modo di interpretare le sfide del mercato, l’impegno verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche evolute e siamo certi che insieme possiamo essere maggiormente capaci di rispondere alle nuove regole che i mercati ci impongono nell’affrontare la trasformazione digitale e le complesse dinamiche del business moderno, che stiamo attraversando" ha affermato Giovanni Piscitelli, CEO di Hya Holding.

"A distanza di circa 4 anni dalla costituzione, Base Digitale Group raggiunge la dimensione di circa 1.000 risorse umane specializzate, con ricavi attesi per circa Eu 160 milioni nell’esercizio al 30 aprile 2025 ed una crescita ulteriore attesa negli anni successivi, alla luce del forte orientamento a digitalizzazione ed innovazione tecnologica del settore Financial Services. Proseguiamo, attraverso investimenti in risorse e business applications, nello sviluppo ed aggregazione di soluzioni innovative a beneficio della digitalizzazione di imprese e organizzazioni", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Ufficio stampa