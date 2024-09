Si è svegliato dal coma il 91enne aggredito quasi un mese fa a Firenze

Si è svegliato dal coma il 91enne che era stato aggredito, lo scorso 29 agosto, nell'androne della sua abitazione in via Maso Finiguerra a Firenze. Dopo una rapina, l'uomo sarebbe stato aggredito all'ingresso del palazzo mentre stava rientrando a casa e trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Oggi dopo quasi un mese il risveglio dal coma, reso noto dal legale della famiglia Guglielmo Mossuto.

Per l'aggressione era stata sottoposta a fermo una 25enne, senza fissa dimora, di nazionalità romena. Rapina e lesioni le accuse nei suoi confronti ipotizzate dalla magistratura.