Il cercatore di funghi scomparso non si trova, proseguono le ricerche

Ricerche ancora in corso, sotto la pioggia, dell'uomo di 65 anni di Fivizzano che domenica scorsa in Lunigiana, a Licciana Nardi (Massa Carrara), è scomparso nel corso di un'escursione per la ricerca di funghi.

Era stato l'uomo stesso, che aveva telefonato ai soccorsi intorno alle ore 20, a dare l'allarme per una caduta, ma dopo la telefonata le comunicazioni si erano interrotte. Le squadre di soccorritori lo stanno cercando da due giorni, a partire dalla zona dove è stata trovata parcheggiata l'auto, ma dell'uomo non c'è ancora traccia e le ricerche proseguono.

