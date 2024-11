L'Use Rosa Scotti con Moncalieri per proseguire la sua corsa

Delle partite che si sono disputate finora al Pala Sammontana, questa è la prima nella quale, almeno vedendo la classifica, l’Use Rosa Scotti ha il pronostico dalla sua parte. Domenica 17 novembre, alle ore 18.00 al Pala Sammontana arriva infatti Moncalieri (arbitri Antimiani e Renga di Montegranaro) che viaggia a quota quattro in classifica ma che Alessio Cioni tiene nella massima considerazione.

“Arriviamo alla partita dopo un buon inizio di campionato – attacca il coach– ma le vittorie arrivate tutte con minimi scarti ci devono far capire quella che è la nostra dimensione e ci impongono di non sottovalutare mai nessun avversario. Moncalieri è vero che è dietro in classifica, ma è della nostra fascia e quindi dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità. Sammartino e Mitreva sono le giocatrici più importanti di una squadra ottima e dovremo stare attente a loro facendo una prestazione difensiva ancora migliore delle ultime e nell’arco dei quaranta minuti. Oltre a queste due, infatti, sono altre le ragazze da tenere d’occhio. Hanno giocato un turno infrasettimanale con Costa Masnaga che però hanno gestito bene e quindi non credo che arriveranno stanche alla partita”.

Fra i motivi di interesse c’è poi quello del debutto della slovacca Tarkovicova. “Siamo riusciti a sostituire Prats – aggiunge Cioni - un’assenza che le ragazze sono state brave a non far sentire andando anche oltre le aspettative. Ora, proprio per questo, sono certo che inserire Stella sarà facile e dovremo solo riuscire a far sì che possa mettere a servizio del gruppo le proprie caratteristiche”.

