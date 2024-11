Ucciso per 4mila euro e un cellulare: chiuse le indagini sull'omicidio di Seano

Si è conclusa l'indagine che ha permesso di individuare gli autori dell'omicidio di Harpal Singh. 59enne, il 9 febbraio venne ammazzato a Seano (Carmignano) da due persone di origini pachistane, una di 22 e una di 30 anni.

I due erano legati alla vittima da un rapporto di lavoro nell'ambito della gestione della raccolta e del trasporto verso mercati esteri di prodotti tessili del distretto pratese. Il delitto è stato compiuto la sera nei pressi del piazzale antistante una ditta e i due hanno sottratto alla vittima la somma di 4mila euro e un telefono cellulare per poi fuggire. Le telecamere di sorveglianza li inchiodarono.

Intercettazioni telefoniche e telematiche hanno carpito il proposito di entrambi di fuggire all'estero, sono stati trovati a bordo di un treno diretto a Torino. Per loro è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, poi, rinnovata e tuttora in essere.

