Esposta al San Giuseppe la salma di Assane Niang, poi sarà portato in Senegal

C'è ancora sgomento a Empoli per la scomparsa di Assane Niang, l'ex calciatore e istruttore che militava nel Ponte a Elsa. La salma del ventiduenne, venuto a mancare per un malore, sarà esposta fino alle 19 di oggi (mercoledì 4 dicembre) all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Nella mattinata di domani, 5 dicembre, il feretro di Assane Niang sarà rimpatriato in Senegal. Empoli è ancora in lutto per il suo giovane giocatore, per il quale sono state spese parole emozionanti nella scorsa settimana. In suo onore la comunità ha organizzato pure una fiaccolata a cui hanno partecipato molte persone.

