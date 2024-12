Barricato in lavanderia a Empoli, in carcere la persona fermata

Convalidato l'arresto per l'uomo che nella notte di martedì 3 dicembre si era barricato nella lavanderia in via Ferruccio Busoni, a Empoli, uscendo quasi 12 ore dopo: un'operazione, svolta durante la mattinata, che ha visto l'intervento di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e carabinieri, anche con i reparti speciali e un mediatore culturale per convincerlo ad uscire. Come riportato oggi sul quotidiano La Nazione, l'uomo si trova in carcere. Già colpito in passato, almeno 6 volte negli ultimi 40 giorni, sono vari i danni provocati al negozio nel nuovo tentato furto, quantificabili in "migliaia di euro" come dichiarato dai titolari della lavanderia Lava Più. Magro il bottino e alti dunque i danni causati dall'uomo, anche durante il tentativo di creare una barriera con arredamenti trovati sul posto e un barattolo di vernice, lanciato contro i carabinieri.

