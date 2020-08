Cosa fai a Ferragosto? qualche idea in Toscana

"Cosa fai a Ferragosto?" è un po' la domanda che facciamo, o ci sentiamo rivolgere, quando ci si avvicina alla data clou dell'estate che però quest'anno, causa Covid-19, ha preso forse un'altra piega. Molti sono rimasti intorno a casa, altri si trovano in ferie, qualcuno le ha già fatte e qualcun'altro ancora sta aspettando di godersi i suoi giorni di relax.

Ma se sei libero, non ti trovi né al mare né in montagna e magari sei rimasto in città o in Toscana, la redazione di gonews.it ha raccolto per te qualche opzione per il 15 più caldo dell'anno. Tra arte, cultura, festival, cinema e natura ecco qualche idea. Tutti i link riportati rimandano all'articolo di riferimento, dove potrete trovare maggiori info e dettagli sull'evento. Alcune opzioni possono riguardare anche date più estese rispetto a quella di Ferragosto ma l'arco temporale, più o meno, resta lo stesso.

A spasso nella cultura

Molte sono le città toscane che offrono a Ferragosto musei aperti, mostre e luoghi d'interesse culturale a disposizione di tutti, spesso anche gratuitamente.

A Firenze la scelta è ampia. Una visita agli Uffizi e a Palazzo Pitti o una bella camminata nel verde architettonico del Giardino di Boboli? Come volete, tutte e tre vi aspettano (Clicca qui). Sempre nella città del giglio anche Pratolino e Palazzo Medici Riccardi apriranno i loro portoni, offrendo due mostre che accontentano tutti i gusti, dalla mito della musica Grunge al più storico mondo egiziano (Per saperne di più). La galleria che fa tenere lo sguardo all'insù ai tanti visitatori che vi accorrono ogni anno presenta, domani, una mostra che potrete vedervi comodamente da casa, poiché sarà online: mostra per celebrare l'Assunzione agli Uffizi. Infine, anche i Musei Civici sono visitabili.

Cambiando città e Provincia potrete sbarcare a Pistoia dove troverete i suoi maggiori luoghi d'arte e interesse culturali pronti ad accogliervi (Ferragosto a Pistoia).

O ancora a Livorno sarà aperto Il Museo della Città con la mostra 'Progressiva' e a Pisa Palazzo Blu, che in realtà non è mai andato in ferie e che anzi, per Ferragosto osserverà un orario ancora più lungo.

Empolese Valdelsa e Cuoio

Amici di zona, nella raccolta ci sono tante serate da vivere anche nei vostri comuni!

A Fucecchio di sera non ci si annoia mai tra cinema e teatro con gli appuntamenti alla Nuova Arena Pacini (Clicca qui). Anche Empoli proietta le sue pellicole: non esattamente a Ferragosto ma QUI potrete trovare il programma fino al 24, ultima data di proiezioni sotto le stelle al Parco Mariambini.

A Certaldo invece potrete tuffarvi nel Medioevo, in un weekend tutto storico tra i panorami del territorio. Protagonista lo shopping a Castelfiorentino con il mercato e i negozi aperti. Di sera, invece, rinfrescarsi è un attimo con la CoopComerata a Montespertoli.

A San Miniato si alterna teatro, danza e spettacolo con il Festival del Pensiero Popolare, Palio di San Rocco che nel suo programma di 3 giorni ospita anche Ferragosto.

Infine, uscendo fuori dalla zona e spingendosi un po' oltre, una giornata alternativa vi aspetta nei Caraibi della Toscana. Si tratta di 4 fiumi promossi dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno dove potrete andarvi a rinfrescare armati di costume, in compagnia del vostro amico a 4 zampe o di chi preferite (Qui per saperne di più).

Margherita Cecchin