Cosa fare questo weekend? ecco qualche idea in Toscana

Spazio a cultura ma anche shopping e passeggiate nella natura. Nonostante le temperature ancora rigide, la primavera si sta piano piano avvicinando e questo weekend ci sono più opzioni per trascorrere un pomeriggio fuori, all'aria aperta. Ecco qualche idea per questo sabato 4 e domenica 5 marzo 2023.

Alzavola, Padule di Fucecchio (foto Massimo Taddei)

Padule di Fucecchio, visite al via! Si apre domenica 5 marzo il calendario primaverile delle visite guidate organizzate dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio. Il primo appuntamento prevede una passeggiata sul percorso de Le Morette: Qui per conoscere tutti i dettagli, dedicati agli amanti della natura, della fotografia e del birdwatching.

Castelfiorentino. Il Carnevale continua in una festa dedicata a tutti i bambini domenica 5 marzo al Parco Roosevelt, dove dalle ore 15.00 è in programma il "Carnival Party", con giochi e animazione, esibizioni circensi, spettacolo di giocoleria e naturalmente la sfilata delle maschere, al termine della quale sono previsti tanti premi, che saranno assegnati a quella più bella, quella più simpatica, quella più estrosa e così via.

Ultimi giorni per "Lo Sbaracco" a Castelfiorentino, il mercato delle occasioni allestito dai commercianti del Centro Commerciale Naturale, che offre l’opportunità di acquistare sui banchi posizionati di fronte ai loro negozi decine di prodotti a prezzi scontati. Venerdì 3 e sabato 4 marzo è in programma infatti l’ultima chiamata per questo bazar all’aperto, che offrirà la possibilità di rovistare liberamente alla ricerca di capi di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti per l’igiene personale, profumi, ecc…

Empoli. Sabato 4 marzo il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà una grande festa dedicata al canto popolare di tradizione orale, con ospiti da tutta Italia. L'occasione sono i venti anni del gruppo folk locale Vincanto, molto conosciuto sul territorio e composto da Ilaria Savini, Alessandro Cei e Simone Faraoni.

A teatro per la solidarietà. Domenica 5 marzo, dalle 17.15, in scena al Teatro Shalom "Un canto per Aleppo", iniziativa nata per sostenere la parrocchia di padre Bahjat Karakach, francescano e parroco della Chiesa latina di Aleppo dove viene ospitata la popolazione colpita dal terremoto.

Vinci. Sabato 4 marzo alla biblioteca Leonardiana di Vinci, con inizio alle 17.30, sarà presentato il libro 'Renzo Fanfani. Prete e operaio', scritto da Paola Sani e con prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti. Il libro ripercorre le tappe della vita del fiorentino don Renzo Fanfani (1935-2017), che ha fatto parte del coordinamento dei preti operai italiani: raggiunto il grado di Capitano dei Granatieri si dimise dall’esercito ed entrò nel Seminario maggiore di Firenze, diventando prete in età matura.

Pisa. È in arrivo il Lucid Dream Festival, un festival cinematografico che si svolgerà dal 3 al 5 marzo presso la Sala Sammartino - Spazio Arsenale. Il festival sarà dedicato al cinema fantastico in tutte le sue declinazioni. Largo duque al fantasy, la fantascienza, l’animazione, ma anche l’horror, il catastrofico, il surreale. Per dare spazio a tutte queste sfaccettature, il Lucid Dream Festival prevede una serie di proiezioni, di approfondimenti e di masterclass.

Siena. "Ci vuole orecchio" – Elio canta Jannacci. È questo il titolo dello spettacolo che il noto musicista e leader di uno dei gruppi musicali più amati dal pubblico italiano, Elio e le storie tese, porterà sul palco dei Rinnovati. Enzo Jannacci sarà reinterpretato da Elio, sul palco assieme a cinque musicisti. L'appuntamento con “Ci vuole orecchio – Elio canta Jannacci” venerdì 4 marzo ore 21, sabato 5 marzo ore 21 e domenica 6 marzo ore 17. Elio incontrerà il pubblico dei Teatri di Siena sabato 4 marzo alle 18, presso la caffetteria del foyer dei Rinnovati (ingresso da via di Salicotto). L’ingresso è gratuito: per partecipare, basta scrivere a comunicazione@teatridisiena.it .

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO