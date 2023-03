Mercati all'aria aperta, sport e mostre: cosa fare questo weekend

Sport, mostre e tanto shopping all'aria aperta, tra accessori, artigianato e street food. Di seguito ecco qualche idea per trascorrere questo fine settimana prima di Pasqua, sabato 1 e domenica 2 aprile.

Empoli. Mercato straordinario domenica 2 aprile nella zona sportiva dello stadio comunale 'Carlo Castellani'. Il mercato settimanale si trasferisce nel weekend che precede le festività pasquali: lungo il viale delle Olimpiadi ci saranno i banchi di generi alimentari, extra alimentari e prodotti agricoli di stagione.

Montespertoli. Domenica 2 aprile torna la "Festa delle Frittelle" di Montagnana val di Pesa, dalle ore 11 per tutto il giorno. A far da cornice il mercatino dell’artigianato, con dimostrazioni dal vivo di realizzazione cesti e nel pomeriggio gioco della ruota con premi, intrattenimento di clowneria per i più piccoli, giochi di strada e molto altro. Le attività non mancheranno anche nel centro del paese. In piazza del Popolo si svolgerà l’iniziativa "Non lo butto", un mercatino dedicato allo svuota tutto e aperto a tutti coloro che vogliono dare nuovo valore ad oggetti usati. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno. Sarà anche l’ultimo giorno per assaggiare i bomboloni alla "Festa del Bombolone" all’Anselmo - Qui tutti i dettagli.

Castelfiorentino. Un viaggio nel Risorgimento, con i protagonisti che interpretano l’epopea garibaldina. Sabato 1 e domenica 2 aprile (ore 14.30-18.30) la Villa Garibaldi di Petrazzi aprirà nuovamente le sue porte grazie alla Compagnia Teatrale "Passi di Luce", che accoglierà i visitatori proponendo una serie di ambientazioni teatrali con personaggi e "presenze" in carne e ossa in grado di ricreare perfettamente l’atmosfera dell’epoca, alla scoperta di un’antica dimora perfettamente conservata per più di centocinquant’anni - Qui tutti i dettagli.

Firenze. Domenica 2 aprile torna la XXXIX Half Marathon Firenze 2023. La gara prende il via alle 9 con partenza dal Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce all’HMF Village. La classica corsa su strada che vede da sempre professionisti e appassionati di running correre la distanza dei 21,097 km tra le bellezze del Rinascimento quest’anno è nel segno di Nelson Mandela. All’appuntamento di domenica 2 aprile partecipano 3000 atleti da tutta Italia di cui 650 da 56 paesi nel mondo, 1200 non competitivi che si cimentano lungo un tragitto cittadino con passaggio in Piazza della Signoria e Piazza del Duomo.

Un fine settimana a Firenze all’insegna dell’artigianato, tra food e artigianato artistico. Si parte con ARTour del Gusto Toscano nel salotto buono di Piazza Strozzi da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile (ore 10-20), l’appuntamento è con 22 aziende del settore: olio, vino, birra artigianale, condimenti, biscotti, salumi, formaggi, confetture, miele, caffè, liquori, cioccolato e le immancabili, considerato il periodo, uova di Pasqua, oltre agli accessori per la cucina dell’artigianato artistico. Sabato 1 aprile è invece la volta, in Piazza dei Ciompi, di Artefacendo (ore 10-20), la mostra mercato di artigianato artistico che, oltre all’esposizione e vendita, consente ai visitatori di osservare dal vivo le varie tecniche di lavorazione dei prodotti: 20 le imprese in mostra - Qui tutti i dettagli.

Pistoia. Dal metalmeccanico Cipputi all’amatissima Pimpa, idolo di grandi e piccini. Prosegue la mostra di Altan a Palazzo Buontalenti di Pistoia, visitabile fino al 30 luglio. La mostra del colorato mondo del maestro dell'illustrazione e del fumetto propone un percorso espositivo spettacolare, vario e divertente, con una ricca selezione di disegni originali, opere inedite, e colorati spazi gioco, mettendo in scena i personaggi più famosi di Altan.

Monsummano Terme. Arriva a Monsummano Terme l’opera che nei giorni scorsi ha fatto discutere. La caricatura della neo segreteria del PD Elly Schlein realizzata da Frank Federighi, è esposta da all’interno del Mac,n - Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme che, dal 28 gennaio e fino al 7 maggio, ospita la mostra dell’artista lucchese dal titolo "Caricature", visitabile anche questo weekend - Qui tutti i dettagli.