Keu, sequestro da 5 milioni per l'imprenditore calabrese già arrestato

Keu, sequestro milionario

Inchiesta Keu, nuova svolta con l'operazione guidata dalla direzione investigativa antimafia, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico e i carabinieri forestali del Nipaaf di Firenze. Sono stati sequestrati beni per 5 milioni di euro all'imprenditore calabrese Francesco Lerose operante in Toscana nel settore dei rifiuti, già arrestato ad aprile.

Ricordiamo brevemente l'operazione: secondo quanto contestato dalla procura, l'imprenditore avrebbe utilizzato le polveri di scarto del materiale conciario per utilizzi non idonei (non bloccato nel cemento ma libero di dissolversi all'interno del sottofondo stradale, e quindi a rischio inquinamento).

Il collegamento della procura portava la vicinanza di Lerose alle famiglie 'ndranghetiste crotonesi riconducibili alla cosca Grande Aracri di Cutro (KR). Tale circostanza peraltro è emersa in ulteriori recenti indagini coordinate dalla DDA fiorentina e condotte dalla sezione anticrimine del ROS di Firenze.

La DIA, il NOE e il NIPAAF di Firenze, in particolare, hanno proceduto anche con accertamenti patrimoniali sul conto dell'imprenditore, scaturiti dal sospetto dei suoi legami con la 'ndrangheta, mediante l'analisi dei beni personali, delle società e dei conti bancari a lui riconducibili.

Il sequestro legato all'operazione Keu comprende numerosi terreni e abitazioni ubicati in Toscana, nelle province di Arezzo e Pisa (l'azienda di Lerose ha sede a Gello di Pontedera), e in Calabria, nel crotonese, oltre a conti correnti, società e automezzi facenti capo all'indagato e al suo nucleo familiare.

Dopo il sequestro seguirà la fase del giudizio ed il Tribunale dovrà decidere se disporre o meno la definitiva confisca dei beni sequestrati.

Lerose al momento non si trova più in carcere ma ai domiciliari.

