Fumetti, pedalate e auto d'epoca: cosa fare questo weekend in Toscana

Sport, camminate all'aria aperta, ma anche auto d'epoca e fumetti. Un altro weekend è alle porte: nell'occasione, ricordiamo che manca ormai poco a Corsivo Festival, l'evento di gonews.it dedicato al giornalismo, in programma per sabato 18 maggio. Intanto, ecco qualche idea per trascorrere questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024.

Empoli. Fumetti, Cosplay, incontri con autori, giochi. Questo e molto altro al Ludicomix che torna con la sua 19esima edizione l'11 e il 12 maggio - Qui il programma.

Un giorno dedicato allo sport, al vivere sano, al rispetto del proprio territorio. Un modo per attraversare gli spazi urbani in totale sicurezza in sella alle due ruote. Tutto questo è "Bicincittà", la manifestazione nazionale Uisp in scena anche a Empoli, domenica 12 maggio, con la 36° edizione - Qui programma e percorso.

Castelfiorentino. Domenica 12 maggio l’AVIS di Castelfiorentino organizza "In Bici per la città", manifestazione cicloturistica rivolta naturalmente agli appassionati delle due ruote, ma aperta a tutti - Qui il programma.

Montespertoli. Continuano gli eventi per celebrare i 250 anni dalla fondazione di Montespertoli: questo weekend appuntamento venerdì 10 maggio, al Centro Culturale "Le Corti" con la proiezione del docufilm "Montespertoli: la sua storia" e sabato 11 maggio con escursione guidata alle 9.30 e la proiezione di un altro docufilm, "Montespertoli: le sue storie" alle 18 sempre al Centro Culturale "Le Corti".

Firenze. Una riapertura con una nuova gestione, improntata sull’innovazione, sulla sicurezza e su un’ampia proposta musicale: venerdì 10 maggio a partire dalle 22:00 il Manduca inaugura la sua stagione estiva con una speciale preview a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Cerreto Guidi. Volgono al termine le iniziative incluse nella settima edizione di "Open Week Da Leonardo a Pinocchio", nate per valorizzare e promuovere il territorio. Partito il 21 aprile scorso, il calendario di appuntamenti si conclude domenica 12 maggio con la camminata storica "Camminando sulle Terre dei Medici: gli antichi tesori di Palagio".

Vinci. Continua il percorso di "Memoria attiva", cominciato con tre incontri fra marzo e aprile scorsi, a cura dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea e della storia Giada Kogovsek, e in collaborazione con l'Anpi di Vinci e lo Spi-Cgil empolese, sezione 'Bruno Trentin'. Questa volta ci si sposta "Sulle tracce della nostra storia", ovvero quei luoghi del territorio che hanno vissuto i fatti della Liberazione di Vinci, nel 1944. Due percorsi per due domeniche: si inizia il 12 maggio con una camminata urbana attraverso le vie di Spicchio e Sovigliana. Per questo percorso, adatto a tutte le persone, il ritrovo è fissato alle 9.45 in Piazza della Pace a Sovigliana. La durata prevista della camminata è due ore - Qui il programma.

Santa Croce sull'Arno. Quest’anno saranno quarantaquattro le candeline da spegnere: il Torneo ITF giovanile "Città di Santa Croce" Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno (Pisa), prosegue la sua felice tradizione e ospiterà dall’11 al 18 maggio alcune delle tenniste e dei tennisti under 18 più forti e promettenti del pianeta. Nel torneo internazionale Juniores più importante d’Italia dietro al Bonfiglio e unico "J300" (nuova denominazione dei Grado 1) nazionale ci sarà un’entry list di assoluto livello, con la presenza di ben undici giocatori e giocatrici tra i primi 20 delle classifiche mondiali - Qui il programma.

San Miniato. Torna anche per questa primavera "ROCCO BALOCCO III° Edizione - Rassegna di Spettacoli per Bambine e Bambini da 0 a 99 anni" aspettando la XVI° Edizione del Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco, a cura di Tra i Binari. La programmazione coprirà, come da tradizione ormai consolidata, 3 sabato pomeriggio consecutivi nel mese di Maggio, a partire dal primo appuntamento previsto per l’11 maggio - Qui il programma.

Fucecchio. Nell'attesa del Palio delle Contrade "Città di Fucecchio", domenica 12 maggio sarà la volta della sfida tra i piccoli contradaioli con l'apertura della settimana "Palio in Gioco". Intanto prima del 19 maggio, giorno del Palio, tornano gli appuntamenti speciali di gonews.it per raccontarvi le emozioni di questa competizione che animano una città intera e le sue 12 contrade.

Pistoia. Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 9 alle 19, la Cattedrale di via Pertini torna ad accogliere la Fiera dell’Antiquario Città di Pistoia con i banchi degli operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Si rinnova così l’appuntamento con la manifestazione che, nel calendario degli eventi cittadini, si ripete ogni secondo fine settimana del mese. Sabato 8 e domenica 9 giugno la Fiera dell’Antiquariato non si svolgerà perché la Cattedrale di via Pertini è sede logistica in occasione delle elezioni europee. Come previsto dal Piano del commercio, la Fiera dell’Antiquariato si svolgerà domenica 23 giugno per le vie del centro storico.

Prato. Un viaggio nel glorioso passato dell'automobilismo, con trenta equipaggi a bordo di altrettanti bolidi d'epoca che percorreranno in anteprima le strade della Mille Miglia 2024. È tutto pronto per la quarta edizione di "Ruote nella Storia", manifestazione organizzata da Aci Prato, Aci Storico e Aci Sport, in programma sabato prossimo, 11 maggio. Sfileranno lungo le strade della provincia di Prato mezzi unici come la Mercedes 300 SL Coupe del 1955 o la Maserati A6 Coupe del 1949, insieme alle più moderne Ferrari Testarossa e Corvette Stingray del 1976. Il corteo di auto storiche si muoverà da piazza IV Novembre a Poggio a Caiano alle 9.30. Le auto poi si dirigeranno verso il Duomo di Prato, dove rimarranno in sosta dalle 10.40 per permettere agli appassionati di osservarle da vicino. Una seconda sosta è prevista alle 11.30, quando il corteo farà tappa al Lanificio Fratelli Balli di via Bologna. Da lì il corteo punterà il Passo della Futa dove è atteso per le 13.15. L'evento si concluderà con le premiazioni e il pranzo al ristorante storico Passo della Futa.

Montepulciano. Da giovedì 9 fino a domenica 12 maggio si terrà la 40esima edizione della Fiera dell’Agricoltura in località Tre Berte, a Montepulciano. La tradizionale manifestazione organizzata dall'Associazione Tre Berte, con il sostegno del Comune di Montepulciano, che prevede musica, divertimento, ottima cucina e che si propone di promuovere i prodotti enogastronomici locali e, più, in generale, la cultura agricola del territorio attraverso una serie di iniziative che prevedono iniziative equestri, la mostra mercato del bestiame, l'esposizione di macchine e attrezzature per l'agricoltura, per il giardinaggio e la zootecnia. Nel weekend pranzi e cene con piatti della tradizione toscana, Mostra Mercato di vitelloni da carne di razza chianina, "Alla fiera col trattore", il raduno di trattori previsto per sabato 11 maggio alle ore 15 con sfilata, trekking a cavallo e altro ancora.

