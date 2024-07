Cna Storie, l'ultima puntata della prima stagione su Radio Lady: "Spazio che dà valore a aziende e territorio"

Ultima puntata oggi della rubrica "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Dopo 13 appuntamenti si chiude dunque la prima stagione, nell'attesa del ritorno previsto in autunno. Per questo capitolo finale la trasmissione, che nelle settimane ha ospitato nei nuovissimi studi di Radio Lady le storie di imprenditori e aziende del territorio, ha avuto come protagonisti Iacopo Fabbrini, Marco Goretti e Valentina Cantini di Cna.

Successo per il format settimanale: "Lo cercavamo da tanto tempo" ha detto Fabbrini, "per raccontare quanto sia bello mettersi in proprio, fare gli artigiani, i piccoli imprenditori tra quelle che sono le gioie ma anche le difficoltà". Ostacoli, "che con l’associazione cerchiamo di superare anche con gli associati". E spesso "manca proprio lo spazio per raccontarsi. In venti minuti riuscire a ripercorrere i punti principali dell’attività, gli aneddoti, le storie, dà grande valore al territorio, all’azienda, alla persona e al team". La rubrica viene definita inoltre "un bellissimo lavoro di squadra, che speriamo di ricominciare con la seconda stagione da settembre".

Al centro dell'azione di Cna, la "gestione dei rapporti con il mondo dell'imprenditoria e delle istituzioni" dice Goretti, coordinatore dell'area Empolese Valdelsa e nell'associazione dal 1986. Tornando indietro a quell'anno, afferma: "Il giorno che ho messo piede in Cna è stato come entrare in una famiglia" un "mondo in cui le imprese sono gli amici di tutti i giorni. L’associazione - ricorda il coordinatore - nasce per volontà degli imprenditori, che sono parte fondante e della struttura, noi siamo a loro supporto".

Iacopo Fabbrini, Valentina Cantini e Marco Goretti di Cna

Cantini poi ripercorre gli anni più recenti, quelli dal 2020, caratterizzati dalla pandemia. "È stato un momento particolare per le aziende, l’associazione è sempre stata presente, non ha mai chiuso, né lasciato soli gli artigiani. Ricordo che tutti noi eravamo uniti, sempre attivi per aggiornare le aziende. La Cna avendo tanti settori è riuscita a dare quelle risposte che in quei momenti in pochi sapevano dare, per la capacità stessa di avere rapporti con le istituzioni". Infine le soddisfazioni, che Cantini trova nel "creare il rapporto, professionale ma anche personale, con l’azienda", Goretti "nel momento in cui posto un problema si trova la soluzione, è gratificante" e infine Fabbrini, "rapportarmi con tante persone, non solo artigiani, colleghi di altre strutture, realtà come la vostra, rende le giornate piene ma che volano".

In vista dell'atteso ritorno su Radio Lady 97.7 di "Cna Storie", ricordate le principali sedi di Cna a partire da Firenze, in via Alamanni e le quattro sedi nell'Empolese Valdelsa: Certaldo in via Giacomo Matteotti, Castelfiorentino in viale Duca d'Aosta, Fucecchio in piazza dei Seccatoi ed Empoli in via San Rocco.

Sul sito di Cna Firenze è possibile riascoltare e rivedere tutte le puntate della prima stagione di "Cna Storie".

