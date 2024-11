Eventi in Toscana, cosa fare il weekend del 16 e 17 novembre? Mercatini di Natale, sagre e concerti

Dubbi su cosa fare questo weekend? Tra mercatini di Natale, sagre e concerti le scelte non mancano. Sciogliete i vostri dubbi leggendo alcuni suggerimenti per godervi a pieno questo fine settimana. Empoli Città del Natale 2024 L'edizione 2024 di 'Empoli Città del Natale' illuminerà il centro storico e le strade della città a partire da sabato 16 novembre. Empoli sarà capofila del “Natale in Toscana” insieme alle città di Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e Grosseto. Qui l'articolo con tutti gli eventi in programma. La grande novità del Natale di Empoli riguarda il programma culturale che riunisce tutte le iniziative in programma dal 16 novembre al 12 gennaio. Uno sforzo che l'amministrazione comunale ha fatto proprio in accordo con i tantissimi attori che rendono più ricca e attiva la vita culturale in città: da Giallo Mare al Teatro Shalom, dal Centro Busoni all'associazione Il Contrappunto, dall'associazione Harmonia al Cinema Teatro Excelsior. Qui l'articolo con tutti gli eventi in programma.

Arezzo Città del Natale

Un’intera città si mobilita per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: torna Arezzo Città del Natale la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Qui l'articolo con tutti gli eventi in programma.

Natale a Colle Val d'Elsa Sabato 16 e domenica 17 novembre appuntamento con “Natale a Colle”, l'evento che unisce eccellenze gastronomiche e artigianali in una grande festa dove il fil rouge sarà il divertimento, per iniziare a respirare la magia del Natale con un mese di anticipo. Qui l'articolo con tutti gli eventi in programma. Discover Montelupo, un weekend di visite guidate e laboratori nella città della ceramica Montelupo Fiorentino, situata a pochi chilometri da Firenze e Pisa, offre luoghi di grande interesse ancora da scoprire. “Discover Montelupo” è un programma di visite guidate gratuite o a prezzi accessibili, progettato per far conoscere il territorio. L’evento autunnale si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre, con un’anteprima prevista per venerdì 15 novembre, e sarà incentrato sul tema “Tra artigianalità e impresa”. Qui l'articolo completo.

Bricks in Florence Festival, torna il weekend tra gioco e mattoncini colorati

Sabato 16 e domenica 17 novembre torna al Teatro Cartiere Carrara – Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall) Bricks in Florence Festival, uno degli eventi più importanti in Italia dedicati al mondo dei mattoncini LEGO® e ai suoi appassionati di ogni età. Organizzato da ToscanaBricks – il LEGO® Users Group della Toscana, il festival offre due giornate ricche di divertimento e creatività. Qui l'articolo con tutti gli eventi in programma.

Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato

Il taglio del nastro è previsto sabato 16 novembre alle 11.30 in piazza Duomo, dove le autorità e il corteo storico giungeranno dopo la cerimonia dei saluti istituzionali e della proclamazione dei nuovi ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo. Che saranno: Oscar Farinetti (imprenditore del food e fondatore di Eataly), Maura Latini (presidente Coop Italia), Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), Francesco Palumbo (direttore Fondazione Sistema Toscana) e Marzio Gabbanini (ex presidente Fondazione San Miniato Promozione). Qui l'articolo con il programma completo.

Fiorella Mannoia in concerto a Firenze

Dopo l’incredibile successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, che ha collezionato tutti sold out nelle più belle location d’Italia, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia fa tappa con un doppio appuntamento il 15 e 16 novembre al Teatro Verdi di Firenze, ore 20.45. Qui l'articolo con tutte le informazioni.

Pontedera Cosplay, tutto pronto per la quarta edizione

Sabato 16 novembre, dalle 16 alle 20, torna il Pontedera Cosplay per le vie del centro città! L'evento, rimandato lo scorso ottobre causa maltempo, sbarca in Corso Matteotti e nelle piazze limitrofe questo weekend con la quarta edizione. Tante le sorprese in programma: combattimenti con spade laser, lezioni di magia, caccia al tesoro, shooting fotografici e molto altro. Qui l'articolo con il programma completo.

Torna la fiera di San Severo

Ufficialmente i giorni della manifestazione cominceranno giovedì 14 e si protrarranno fino a martedì 19. Una festa tradizionale per celebrare l'arrivo in paese delle reliquie del santo romano nel 1662. Qui l'articolo con il programma completo.

