Impianto rifiuti a Empoli: quello che c'è da sapere sul Distretto Circolare al Terrafino

A Empoli è in progetto un Distretto circolare dei rifiuti. Attualmente è in corso la fase di ascolto dei cittadini dopo che è stato presentato il piano. Scopriamone di più.

Dove sarà? Nascerà in zona industriale, al Terrafino, dove già sorgono due centri per recupero e riciclo di carta e vetro.

Cosa è e quanto costa? Il progetto sarà in grado di impegnare circa 600 addetti in fase di costruzione e circa 200 occupati, tra diretti e indiretti, a regime. Il costo per l'innovativo impianto di recupero è di circa 400 milioni.

Come funziona? La tecnologia 'waste-to-chemicals' prevede la trasformazione di rifiuti non riciclabili in un gas sintetico, il cosiddetto syngas, recuperando carbonio e idrogeno contenuti nei rifiuti stessi attraverso un convertitore. Il syngas, una volta purificato, può essere utilizzato in sostituzione del gas naturale oppure convertito in tre tipologie di "prodotti circolari": il metanolo, l'etanolo e l'idrogeno, riutilizzabili in altre filiere sia dell'industria manifatturiera o come carburanti a bassa impronta carbonica.

Quali sono gli attori in ballo? Alia, assieme a Maire Tecnimont - NextChem, Suez, Zignago Vetro. Anche due figure importanti come l'architetto Marco Casamonti e il professore e divulgatore Stefano Mancuso prendono parte al progetto.

Come sarà? La parola d'ordine è verde. Sarà integrato nell’ambiente esterno e valorizzato dalla vegetazione, circondato da un imponente parco urbano. Si parla di 7 ettari di bosco composto da oltre 1.300 alberi di varie dimensioni e 90.000 piante

Come si è arrivati all'impianto? Il percorso non è stato in discesa. Negli ultimi giorni sono sorte molte voci contrarie, andiamo a vedere una cronistoria del Distretto Circolare da marzo a oggi.

31 marzo 2022: si chiude l'avviso pubblico regionale per i nuovi distretti circolari, Empoli presenta la proposta.

31 marzo 2022: prende la parola la presidente della Sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze Paola Castellacci: "Finalmente iniziamo a parlare concretamente di sviluppo; perché lo sviluppo passa anche dalla capacità di un territorio di dare risposte efficaci alle esigenze delle imprese". Favorevole anche Confesercenti.

1 aprile 2022: Metanolo dai rifiuti: escono le prime indicazioni del progetto per l'impianto di Empoli con Alia e Zignago.

26 aprile 2022: presentato lo studio di fattibilità in Consiglio comunale a Empoli.

17 maggio 2022: La Regione valuta le proposte e ritiene che l'impianto empolese sia tra quelli che risultano pienamente rispondenti ai requisiti.

3 agosto 2022: la protesta da sinistra di Buongiorno Empoli: "Manca un progetto complessivo".

4 agosto 2022: Alia in Consiglio comunale a Empoli per il Distretto Circolare.

8 agosto 2022: Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la sua controllata MyRechemical si è aggiudicata da Alia Servizi Ambientali S.p.A. un contratto di ingegneria di base per un impianto di metanolo e idrogeno da rifiuti ad Empoli.

5 ottobre 2022: primo confronto alla CNA di Empoli tra imprese, sindaca Barnini e i vertici di Alia. "Costi da non scaricare in bolletta e adeguamento sulle infrastrutture".

20 ottobre 2022: primo incontro aperto alla popolazione in vista del nuovo mega-impianto per il riciclo dei rifiuti: "Buona la prima".

26 ottobre 2022: l'impressione di Rossano Ercolini: "Si tratta di un inceneritore sotto mentite spoglie".

27 ottobre 2022: secondo Csa Intifada emergono criticità sul Distretto Circolare.

8 novembre 2022: primo incontro pubblico aperto a tutti i cittadine e cittadine presso il circolo Arci di Marcignana di Via Val d'Elsa 132 Empoli, organizzato dal comitato cittadino Trasparenza per Empoli.

8 novembre 2022: l'intervista al comitato cittadino: "Chiediamo il parere di un organismo terzo indipendente".

10 novembre 2022: come è andato il terzo incontro con la cittadinanza a Empoli.

10 novembre 2022: interrotto l'incontro con la cittadinanza al Palazzo delle Esposizioni a Empoli per raccontare il progetto dell'impianto rifiuti del Terrafino con un gruppo di cittadini di Marcignana in protesta.

10 novembre 2022: Brenda Barnini, sindaca empolese, viene intervistata da gonews.it e parla anche dell'impianto.

11 novembre 2022: Giovani Comunisti: "Manca chiarezza sul progetto gassificatore Empoli".

29 novembre 2022: sarà convocata per allora la prima riunione del RAB, Resident Advisory Board, uno strumento di dialogo tra istituzioni e cittadini per parlare del nuovo impianto di smaltimento rifiuti.