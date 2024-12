I sei mesi di Mantellassi: il bilancio del sindaco. Sicurezza, stadio, opere, Multiutility e frazioni: le novità

Ha indossato la fascia da sindaco solo lo scorso luglio, ma non si può certo dire che sia rimasta nel cassetto del Palazzo comunale. A meno di 6 mesi dal suo insediamento il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha fatto oggi un bilancio sul suo scorcio di mandato, annunciando al contempo i progetti del 2025. Raccogliendo la sua battuta, "bisogna mettere subito tutta la carne sul fuoco per dargli tempo di cuocersi", si può dire che il nuovo sindaco si è subito 'messo al barbecue' dell'Amministrazione comunale.

Tra nuove grandi opere e muri abbattuti, promesse mantenute e da mantenere, scelte divisive e decisive per il futuro della città, accuse da un lato e attestati di stima dall'altro, polemiche e riconoscimenti, nei primi mesi di mandato di 'carne al fuoco' c'è n'è davvero tanta: la questione sicurezza, declinata al tema dell'impiego degli agenti di polizia municipale o al decoro dei parchi pubblici, dal nuovo stadio dell'Empoli alla piscina comunale e la nuova pista di atletica, dagli interventi nelle frazioni a quelli per il nuovo Teatro 'Il Ferruccio', e infine, ma non per ultimo, lo spinosissimo tema della Multiutility. Tutti argomenti che sono stati affrontati nel corso della conferenza stampa di oggi.

Sulle prime prove del nuovo consiglio comunale Mantellassi è abbastanza prudente: "C'è un confronto che in alcuni casi riesce a essere civile anche nella diversità vedute, ma altre volte è ancora aspro e risente della campagna elettorale che però è finita. Ora dobbiamo occuparci di altro. La maggioranza deve amministrare e l'opposizione deve fare l'opposizione. Non mi permetto, però, di dare voti: ognuno fa al meglio quel che deve fare"

Multiutility: modifica delibera sulla quotazione in Borsa?

La questione della Multiutility è una delle più spinose a cui si è trovata a far fronte l'Amministrazione comunale di Empoli. Un tema che ha smosso dal basso comitati e cittadini, fino ad arrivare nei corridoi delle dirigenze dei partiti e negli uffici di molti Comuni. Pomo della discordia a livello locale, oggetto anche di un referendum con oltre 4mila firme, c'era la ormai nota delibera approvata dal consiglio comunale di Empoli con cui si attuava l'automatismo delal quotazione in Borsa. Dopo il passo indietro del PD su questo tema, e la presa di posizione anche del sindaco di Empoli che si è fatto promotore con Firenze e Prato di un documento nel Cda di Alia, c'è un primo passo formale verso il 'No della quotazione in Borsa anche a livello locale: sarebbe infatti al vaglio la modifica della nota delibera in modo da escludere l'automatismo della quotazione in Borsa: QUI LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO.

Stadio

Sul tema stadio il sindaco di Empoli butta acqua sul fuoco e prende tempo, in attesa della Conferenza dei Servizi nella quale di fatto si deciderà il progetto definitivo. Solo in quella sede sarà espresso un parere di merito sull'interesse pubblico dell'opera, e il progetto scelto finirà sui banchi della Giunta. L'atto non dovrà passare dal consiglio comunale trattandosi di opera interesse pubblico, ma il sindaco precisa: "come fatto in questi mesi coinvolgerò il consiglio comunale, perché ho rispetto dell'aula". Si aspetta quindi la Conferenza dei Servizi che deve essere convocata dall'Amministrazione stessa, "lo faremo nei primi mesi dell'anno", spiega il sindaco, ma al momento non c'è una data.

Il sindaco ha voluto intanto precisare alcune sue dichiarazioni fatte in consiglio comunale, e a dire il vero anche in un suo post su facebook, in cui diceva che "non c'era fretta", ribadendo che quelle parole non erano affatto un passo indietro: "Quando è stata estrapolata dal mio intervento in Consiglio comunale la frase 'non abbiamo fretta', non è certo da intendere come tiepidità verso il tema dello stadio. Se fossi stato contrario al progetto non avrei fatto il percorso partecipato. Vogliamo cogliere l'occasione, vogliamo si faccia il nuovo stadio e lo si faccia per bene. Vedo con favore la proposta di riqualificazione dell'Empoli FC perché un investimento da 55 milioni non è qualcosa che il Comune può fare, visto che il bilancio dell'intero ente è di circa 37 milioni. Questa deve diventare l'occasione per mettere sul tavolo una serie di questioni, dal mercato alla viabilità, un'occasione per migliorare l'offerta sportiva e per tutelare le realtà della sotto-maratona, per mitigare l'impatto sul commercio. Da questo punto di vista è un'occasione che va colta, ma senza fretta: vuol dire che si fa un passo alla volta e che ogni questione verrà affrontata. Abbiamo detto dove migliorare il progetto e renderlo il più integrato possibile alla città. L'obiettivo è portare in fondo il progetto ma un po’ modificato, questo è il mio compito come sindaco: cogliere l'occasione e calarla nell’interesse dei cittadini"

A ben guardare, nel consiglio comunale citato il sindaco aveva detto che "se non c'è disponibilità a modificare il progetto secondo le richieste dell'Amministrazione il percorso non può andare avanti". Il punto, effettivamente, sembra essere proprio quello di capire fino a che punto le condizioni poste saranno accolte da Empoli FC, con cui però il sindaco ribadisce esserci un "dialogo buono e disponibilità": "Non ho preoccupazioni in particolare sulle questioni emerse - ha detto Mantellassi -, in questi mesi c'è stato un intenso lavoro di tutti gli uffici con l'aiuto del professor Orso incaricato del Supporto al Rup, per portare gli aspetti tecnici in Conferenza e arrivare preparati. Con l'Empoli Fc c'è un dialogo buono e registro anche dal parte del proponente la disponibilità per fare andare avanti il percorso, con le correzioni necessarie per migliorare l'intervento per il bene di tutto il quartiere e di tutta Empoli. Molte delle questioni più grandi sono condivise e aspetti tecnici sono risolvibili, sarei preoccupato solo se ci fossero in discussione temi importanti, come ad esempio dove si mette le società della sottomaratona".

È innegabile, però, che accanto a questioni risolte e questioni risolvibili, esistano dei "macrotemi", in particolare la questione delle esenzioni dell'IMU e dell'impatto commerciale dell'opera. Esiste, infatti, una soglia oltre il quale l'investimento del privato potrebbe risultare troppo gravoso per il proponente. Sul tema il sindaco glissa, "dovete chiedere all'Empoli FC", ma ribadisce "la disponibilità della società in tal senso". Tiene però in sospeso alcuni temi: "L'Empoli ha posto il tema dell'esenzione dei tributi come consentito dalla legge sugli stadi, io come ho detto in consiglio l'esenzione IMU per tutto quello che riguarda parte commerciale lo vedo difficilmente fattibile dal punto di vista amministrativo e non mi convince". Tutto in mano, insomma, alla Conferenza dei Servizi.

Sicurezza: nuovi agenti, parchi 'belli' e ordinanze anti-alcol

È stato forse uno dei temi più dibattuti e spinosi di questi mesi, e probabilmente lo sarà per molto tempo. Anche a causa dei mutamenti socio-economici del tessuto dell'Empolese Valdelsa hanno obiettivamente prodotto un aumento di casi di microcriminalità, con alcuni episodi particolarmente cruenti che hanno fatto sprofondare a minimi storici la percezione di sicurezza dei cittadini.

Per contrastare i fenomeni criminosi già l'Amministrazione Barnini aveva messo in campo anche delle discusse ordinanze che limitavano il consumo e la vendita di alcolici e l'orario per alcuni esercizi commerciali dell'area intorno la stazione. Mantellassi raccoglie il testimone e rilancia: dopo il primo rinnovo avvenuto nel settembre 2024, il sindaco rinnoverà nuovamente le ordinanze "entro l'anno, forse già nel prossimo consiglio comunale", e annuncia "l’anno prossimo una proposta di modifica del regolamento polizia urbana in consiglio comunale per far diventare le ordinanze strutturali". Con le nuove misure, che il sindaco precisa essere "motivate su indicazione di alcune criticità legate al consumo di alcol da parte delle forze dell’ordine", diventerà così "strutturale" il divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche nelle aree intorno alla stazione e saranno raddoppiate le sanzioni.

Mantellassi ha ribadito anche "la volontà di rafforzare la Municipale". In tal senso "è partito il progetto dei vigili di prossimità con due agenti e altri due ne arriveranno", tutti a tempo determinato. Inoltre "sono state concluse due assunzioni a tempo indeterminato e ne avverranno altre tre a gennaio". Nel pacchetto dei 97 agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni, quindi, Empoli avrà "un bilancio in attivo di +5 agenti con 4 agenti di prossimità: in tutto sono 9 agenti in più", spiega Mantellassi. Il sindaco annuncia di aver messo anche a bilancio risorse per altri due agenti, ma su questi andrà valutata la effettiva capacità assunzionale dell'Ente. Il bilancio degli agenti in strada, seppur ancora da entrare a regime, per Empoli dovrebbe insomma essere di almeno +9 agenti. Sono infine state impegnate le risorse, circa 250mila euro, per l'avvio dei lavori nella nuova sede della Municipale: sono stati affidati i lavori di ripristino dell'ascensore nella palazzina che al momento ospita solo la biglietteria bus, oltre alle indagini sulle strutture, la progettazione strutturale e impiantistica. Mentre entro primavera verrà fatta la progettazione esecutiva completa degli spazi.

Fin dalla campagna elettorale la riflessione sulla sicurezza "aveva come pilastro di una strategia complessiva il tema dell'utilizzo e del decoro dei parchi". Sotto i riflettori c'è stato ovviamente l'intervento sul parco Mariambini che sarà 'inaugurato' il prossimo 21 dicembre. Dietro l'ormai noto abbattimento del muro, ci sarebbe quindi una "strategia complessiva, che parte da una concezione diversa dei parchi urbani - spiega Mantellassi - rispetto a quella del passato: oggi i parchi non devono essere separati dal contesto urbano, ma fruibili".

Entro il 2026 è previsto anche un progetto di rigenerazione di piazza Don Minzoni, con un investimento di 300mila euro, per renderla "un ambiente più accogliente, sicuro e decoroso"

Sono stati finanziati per 110mila euro interventi anche sul Parco della Rimembranza. Il Comune ha richiesto a RFI di sistemare l'area tra i binari e il parco stesso con una recinzioni che delimiti le due zone e l'intervento è attualmente in corso. Gli interventi previsti, che saranno affidati entro l'anno prossimo, comprendono il rifacimento della zona che porta ai binari, della pavimentazione in ghiaia, il potenziamento dell’illuminazione e la demolizione del vecchio 'castello' per bambini, che sarà sostituito con una nuova area giochi in modo da ricreare il "corridoio centrale" che rispetta la forma originale del parco.

Intervento anche nel parco di via XI febbraio, dove sono stati rimossi i vecchi giochi ed è stata installata la videosorveglianza, mentre sono previsti interventi per le aree sport. Il sindaco parla di "step" concordati dopo alcuni incontri con i residenti, tra cui il potenziamento di illuminazione e della rete di videosorveglianza, ampliamento dell'area giochi, la nuova area sport, e annuncia anche "di star valutando la possibilità di chiudere con un cancello il parco": "Abbiamo completato alcuni degli step che ci siamo dati - spiega - il prossimo anno completeremo il nuovo campo da pallavolo, poi valuteremo eventualmente la possibilità di chiudere il parco sul modello di Largo della Resistenza"

È evidente che il tema sicurezza, però, non si risolva solo con parchi più belli e qualche agente di polizia municipale in più. Oltre alle misure a livello nazionale, da un maggior uso delle forze di polizia alle misure punitive, c'è anche un tema sociale che, forse, è stato poco affrontato. Su questo aspetto così si esprime il sindaco: "Da una parte, gli strumenti di divieto, come le restrizioni e i regolamenti per la vendita di alcol o nel commercio, necessari per fornire alle forze dell'ordine strumenti adeguati per intervenire. Dall'altra, ci sono le politiche sociali, con interventi sviluppati insieme agli assistenti sociali. Tra questi, il progetto "Unità di Strada" offre alle persone senza dimora luoghi caldi e accoglienti, come la Casa Albergo, attiva tutto l'anno, e la struttura Emergenza Freddo a Casenuove. Inoltre, il servizio mense, aperte a pranzo e cena, garantisce un pasto grazie al sostegno della Società della Salute. Quest'ultima supporta anche l'emergenza abitativa, offrendo aiuto a chi si ritrova improvvisamente senza casa e fornendo contributi per chi fatica a pagare l'affitto. Abbiamo inoltre richiesto un supporto per la struttura sanitaria, affinché disponga degli strumenti adeguati. Si tratta di un problema legato alla salute mentale. Per questo motivo, abbiamo sottolineato la necessità di una maggiore attenzione e di un intervento da parte della psichiatria".

La nuova pista di atletica e la vecchia piscina

Sempre in tema di opere pubbliche il sindaco ha fatto anche un punto sulla situazione di due importanti impianti sportivi cittadini, ossia la nuova pista di atletica e la piscina comunale.

Tema complesso è quello della piscina, la cui necessità di una ristrutturazione è ormai un punto all'ordine del giorno delle 'cose da fare' per Empoli. Al momento, però, si è in cerca di finanziamenti. Lo scorso luglio il sindaco Mantellassi ha ricevuto il Ministro dello Sport Andrea Abodi il quale "ci ha assicurato di tenere a cuore la questione delal piscina di Empoli, ma al momento non ci sono impegni dal punto di vista delle risorse. Siamo ormai da mesi in contatto con le strutture del Ministero per chiedere un intervento straordinario. Il primo step è stato di ottenere l'attenzione del Ministero e definire con esso il dettaglio degli interventi da fare mantenendo un dialogo". Mentre si sonda il terreno del pubblico il sindaco non esclude di rivolgersi anche al privato: "Sulle modalità con cui finanziare la ristrutturazione non escludo l'inclusione di soggetti privati, attraverso partnerariati pubblico-privato o ad esempio un project financing. Cercheremo di attivare strumenti per reperire le risorse". Intanto entro la fine dell'anno sarà rinnovato l'affidamento della gestione dell'impianto ad Acquatempra, che nel frattempo ha confermato la sua struttura societaria e ha chiuso in pari il bilancio. "Qualunque soluzione di revisione della gestione della struttura - sottolinea il sindaco - non può che passare però dal confronto con il sindacato e i lavoratori"

Sulla nuova pista di atletica la questione è invece meno complessa. Sullo stato dell'arte del cantiere, annunciato a giugno 2024 e partito qualche mese dopo, il sindaco ha annunciato che "dopo una fase un po' lunga di bonifica e monitoraggio antimine il cantiere da gennaio andrà più spedito", e sottolinea come "nel piano triennale di opere pubbliche abbiamo inserito per il 2027 un 'secondo stralcio' dell'opera, ma non è un 'rinvio' del cantiere. Abbiamo previsto per il 2027 una possibile revisione del progetto con un ampliamento dell'opera, si tratta quindi di una progettazione che tiene conto di una possibile espansione dell'impianto"

Opere e scuole

Tanti i progetti e i cantieri in città di atti e scelte che è passata anche dalla definizione delle effettive capacità di manovra, ossia dei fondi utilizzabili, che partendo dall'avanzo di amministrazione precedente, circa 4 milioni di euro, sono stati portati a 14 milioni di euro attraverso alcune modifiche e spostamenti nel bilancio dell'Ente.

Tra le altre un investimento di 1,7milioni di euro, provenienti da fondi PNRR, permetterà il rifacimento delle palestre delle scuole Busoni e Vanghetti: 900mila euro saranno destinati alle Vanghetti e 860mila euro alla Busoni, con i fondi per quest'ultima anticipati dal 2027 al 2025. "Uno sforzo significativo, considerando l’uso quotidiano di questi spazi anche da parte delle società sportive locali", ha sottolineato il sindaco.

È inoltre di ieri l’annuncio di un finanziamento di 28milioni di euro dalla Città Metropolitana per la nuova sede del liceo artistico Virgilio. "I fondi, derivanti dal Patto per Firenze, consentiranno di avviare a gennaio la progettazione preliminare, seguita da quella esecutiva. Contemporaneamente, sarà valutata una revisione della viabilità di via Sanzio, dove si trova il polo scolastico", ha spiegato Mantellassi.

Accorpamento del Gonnelli

Il sindaco si è espresso anche in merito all'accorpamento dell'Istituto Gonnelli di Gambassi-Montaione: QUI LE DICHIARAZIONI

Piano frazioni

Il sindaco ha rivendicato il 'Piano delle frazioni' e gli interventi sulle zone limitrofe della città. Entro fine anno verranno avviati i lavori per i fontanelli di Monterappoli e Marcignana. Previsti numerosi interventi anche su Santa Maria: avviati i lavori di sistemazione delle aree verdi di via Ghiberti, della zona delle 'case Fanfani' e di quella di via Pio La Torre. Previsto anche il rifacimento del parco di via Anne Frank e il parco Palmiro Mancini di Brusciana. Proseguono anche i lavori di ampliamento delle piste ciclabili, e il prossimo anno verranno avviati i lavori per la costruzione della pista ciclabile che arriverà fino a Casenuove.

Entro l’anno sarà avviata la gara d’appalto per Casa Cioni ad Avane, dopo il parere favorevole della Soprintendenza, mentre per il parco urbano di Pagnana è prevista una nuova area giochi e un'area picnic.

Sul fronte delle manutenzioni, i lavori di ripristino di via della Nave a Marcignana saranno completati entro gennaio, insieme al rifacimento dei marciapiedi del Pozzale, previsto in un piano da 500mila euro. Attenzione anche al "Natale nelle frazioni, con un’illuminazione più evidente".

È infine iniziato il percorso delle riunioni di Giunta nelle frazioni, con le prime tappe a Villanuova e Avane. Entro fine febbraio sarà presentato un piano dettagliato sulla situazione dei quartieri dopo la conclusione del 'giro' tra i territori. Un portale dedicato sul sito del Comune illustrerà gli obiettivi e le annualità di riferimento dei progetti per ogni singola frazione.

Opere pubbliche

Entro l'anno verrà fatto l'affidamento della progettazione per la nuova Circonvallazione Sud tra Ponzano e Carraia. Ma il piano delle opere pubbliche va avanti con alcuni importanti interventi già in corso. Per quanto riguarda il Palazzo Ghibellino, "è stato ricevuto il progetto esecutivo e si prevede che entro il 2025 saranno disponibili i 500mila euro necessari per avviare i lavori di un intervento complessivo da 2,5 milioni di euro, finanziato dalla Regione Toscana", così il sindaco.

Per quanto riguarda Porta Pisana, l'intervento da 800mila euro è stato approvato recentemente e prevede che 180mila euro siano a carico dell'amministrazione comunale.

Si sta proseguendo con la progettazione esecutiva, finanziata dalla Regione Toscana con un contributo di 300mila euro da parte del comune di Empoli, l'iter per la passerella Limite-Tinaia.

Teatro 'il Ferruccio'

Empoli avrà un nuovo teatro, confermati infatti l'avvio dei lavori del 'Ferruccio': "Per quanto riguarda il progetto del teatro - spiega il sindaco,- siamo andati avanti dopo aver sciolto gli ultimi dubbi, e a gennaio partiranno i lavori. Mostreremo il progetto attuale più nel dettaglio ai donatori che hanno dato fiducia e contribuito alla costruzione di questo teatro", conclude Mantellassi.

