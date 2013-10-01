Economia e Lavoro - Toscana
Peste suina africana: dalla Regione nuove indicazioni ai Comuni toscani
La Regione Toscana ha trasmesso a tutti i sindaci una nota sulle misure di biosicurezza e di controllo previste del Commissario straordinario alla Peste suina africana (Ordinanza n. 4/2026). Attualmente le zone soggette a restrizione interessano alcuni territori delle province di Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Prato. La Peste suina africana colpisce esclusivamente maiali e cinghiali e non si […]Leggi tutto
I Gigli aperti a Ferragosto: UILTuCS Toscana proclama lo sciopero per il 15 di agosto
Il Centro Commerciale I Gigli resterà aperto anche il prossimo 15 agosto. Di fronte alla decisione di mantenere aperte le attività commerciali nel giorno di Ferragosto, UILTuCS Toscana proclama lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del centro commerciale per l’intera giornata del 15 agosto 2026. Una mobilitazione con la quale UILTuCS Toscana intende ribadire […]Leggi tutto
Anziani, 10 milioni in più per abbattere le liste d'attesa nelle RSA
Più risorse per ridurre le liste d’attesa nelle RSA, nuovi strumenti per prevenire la fragilità e una rete di servizi integrati sempre più vicina alle persone e alle famiglie. È la strategia con cui la Regione Toscana affronta la sfida dell’invecchiamento demografico, mettendo in campo un pacchetto di interventi approvati dalla Giunta che rafforzano il […]Leggi tutto
Appalti comunali, il Comune di Firenze: "Nessuna gara sotto i 9 euro di salario orario"
Nessuna gara presente e in programmazione da parte del Comune di Firenze scende sotto i 9 euro l’ora. È quanto emerge dal monitoraggio sugli appalti, che conferma un quadro fondato sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla salvaguardia delle condizioni economiche e dei diritti di chi lavora. “Garantire il miglior inquadramento possibile è una priorità […]Leggi tutto
Lavoratori costretti a dormire sul pavimento in un'area di servizio dell'A1: la denuncia della Filcams Cgil
Dormire sul pavimento, mangiare e lavarsi direttamente sul posto di lavoro. È la situazione denunciata dalla Filcams Cgil di Arezzo nell’area di servizio di Badia al Pino Est, lungo l’A1. La denuncia arriva dopo un sopralluogo effettuato dagli organi ispettivi della Asl Toscana Sud Est, che, secondo quanto riferito dal sindacato, avrebbe evidenziato condizioni particolarmente […]Leggi tutto
Ferragosto, Filcams Cgil Toscana indice sciopero nel commercio: "Festa ha valore sociale"
FILCAMS CGIL Toscana proclama per sabato 15 agosto 2026 lo sciopero e l’astensione dal lavoro nei negozi e negli esercizi commerciali della Toscana. Dice la Filcams Cgil Toscana: “Le aperture nei giorni festivi non possono diventare la normalità. Il tempo della festa ha un valore sociale, familiare e personale che deve essere tutelato. È tempo […]Leggi tutto
Giani si congratula per riconferma di Cuzano e Marinoni a Confcommercio Firenze-Arezzo
Dal presidente della Toscana Eugenio Giani le congratulazioni ad Aldo Cursano e a Franco Marinoni per la riconferma alla guida di Confcommercio Firenze-Arezzo rispettivamente come presidente e direttore generale. “A tutti e due – sottolina il presidente – vanno i migliori auguri di buon lavoro. Ci attendono sfide importanti sul fronte delle attività legate a […]Leggi tutto
Università, aumentano le risorse alla Toscana: oltre 720milioni dal MUR agli atenei della Regione
Aumentano le risorse al sistema universitario toscano. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento di finanziamento delle università statali destinato a sostenere il funzionamento degli atenei, la didattica, la ricerca e il personale. Agli […]Leggi tutto
Takeda, niente accordo per salvare i lavoratori somministrati.
Preceduto da due lunghe giornate di trattativa, segnate da sedute riservate rispettivamente con organizzazioni sindacali e con l’Azienda, al tavolo di salvaguardia su Takeda convocato in Regione da Valerio Fabiani non si è raggiunto alcun accordo. Ferma restando la decisione di riorganizzare il reparto di Visual Inspection, la multinazionale giapponese del biofarmaco ha confermato investimenti […]Leggi tutto
Mps, Giani: "Utile record conferma forza banca. Rafforzare Fondazione per il futuro del Monte"
“L’utile record di 1,1 miliardi di euro registrato nella semestrale di Banca Monte dei Paschi di Siena conferma la solidità dell’istituto e la validità del percorso di rilancio intrapreso. È un risultato che rafforza il ruolo strategico del Monte nel sistema bancario italiano”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Proprio perché la […]Leggi tutto
Aeroporti di Pisa e Firenze, sindacati pronti allo sciopero
È stata aperta una vertenza sindacale regionale che coinvolge gli aeroporti di Pisa e Firenze. Le organizzazioni Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno annunciato una mobilitazione con possibili scioperi nel mese di settembre, al termine del periodo di franchigia che impedisce le astensioni dal lavoro nel periodo estivo. Secondo i sindacati, allo scalo Galileo Galilei […]Leggi tutto
Chiara Firenze adotta due aiuole in Via del Lavoro
Un’impresa del territorio che sceglie di prendersi cura di uno spazio pubblico, contribuendo concretamente al decoro urbano e alla qualità dell’ambiente. È questo il contenuto della proposta presentata da Chiara Firenze Srl, che la Giunta comunale ha deciso di accogliere approvando l’avvio di un accordo di collaborazione per la riqualificazione e la manutenzione di due […]Leggi tutto
Monte dei Paschi chiude il semestre con utile oltre 1,1 miliardi: ricavi e raccolta in crescita
Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato i risultati del primo semestre 2026, chiuso con un andamento in crescita sotto il profilo reddituale e patrimoniale. Il gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 4,024 miliardi di euro, in aumento del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, sostenuti soprattutto […]Leggi tutto
Robotica, 132 milioni di fatturato per la Toscana: è tra le migliori in Italia
Se fino a ieri l’eccellenza italiana nel mondo era percepita prevalentemente attraverso la moda, il cibo o il design, oggi il paradigma sta subendo un’accelerazione decisiva: la scienza e la tecnologia sono, a tutti gli effetti, la nuova frontiera del “Made in Italy”. A confermarlo sono i numeri reali di un settore, quello della robotica, che sta […]Leggi tutto
Ex deposito Eni, presentato Protocollo d’intesa per riconversione e di rigenerazione urbana
“Con la firma di questo protocollo si apre la strada della riconversione dell’ex deposito di stoccaggio carburanti, con la creazione di un hub delle energie rinnovabili, con il potenziamento della stazione di Pratignone e, in generale, con la rigenerazione urbana dell’intera area. Siamo soddisfatti del percorso intrapreso all’indomani della tragedia del 9 dicembre 2024, che […]Leggi tutto
Dumarey, il sindaco di Cascina incontra i lavoratori
Il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, e il presidente del consiglio comunale, Ivo Paddeu, hanno ricevuto in sala del consiglio una delegazione di lavoratori della Dumarey in lotta per la difesa del posto di lavoro. “La vicenda Dumarey – ha sottolineato il sindaco Betti – sta segnando il nostro territorio ed era giusto e doveroso […]Leggi tutto
Vendemmia 2026, Marras: “La Toscana non aspetta che siano gli eventi a decidere”
La Giunta regionale ha approvato le deliberazioni riguardanti la riduzione delle rese produttive per la vendemmia 2026, accogliendo le richieste formulate dai Consorzi di tutela del Brunello di Montalcino DOCG, del Chianti DOCG, del Chianti Classico DOCG e della Toscana IGT. Per le denominazioni Brunello di Montalcino, Chianti e Chianti Classico sono stati inoltre adottati […]Leggi tutto
Emergenza caldo e rider: accordo tra Just Eat, Cgil e Cisl
FILT CGIL Toscana, rappresentata da Stefano Gorelli, e FIT CISL Toscana, rappresentata da Alice Chiaramonti, hanno sottoscritto con Just Eat un accordo sulle misure da adottare per affrontare l’emergenza caldo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle consegne. L’accordo prende atto di una realtà con […]Leggi tutto
Chianti, a settembre riparte la scuola per agricoltori
Prende il via la settima edizione della scuola per contadini. Finanziata con circa 300mila euro attraverso il PR FSE+ 2021-2027 e promossa nell’ambito di GiovaniSì (il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani), parte una nuova edizione del corso triennale. L’attività, promossa dai cinque comuni chiantigiani di area fiorentina soci dell’agenzia formativa Chiantiform (San […]Leggi tutto
Assoconciatori su bilancio e prospettive del distretto: "Affrontiamo secondo semestre 2026 con fiducia"
“Pure in un contesto che rimane complesso, affrontiamo il secondo semestre del 2026 con fiducia, il comparto attende risposte importanti e il distretto c’è”: il presidente Assoconciatori, Riccardo Bandini, guarda così ai prossimi appuntamenti del settore, che già dopo la pausa di agosto, sarà chiamato ad una delle sue prove più importanti, la fiera Lineapelle. […]Leggi tutto
Caldo, la FP CGIL denuncia ancora disagi negli ospedali di Castelfiorentino e Montaione
L’ondata di caldo continua a creare disagi nelle strutture sanitarie territoriali dell’Empolese Valdelsa. La FP CGIL USL Toscana Centro torna a denunciare le condizioni dell’Ospedale vecchio di Castelfiorentino, della Casa della Comunità di Montaione e del Distretto Rozzalupi di Empoli, dove, secondo il sindacato, persistono problemi legati alla climatizzazione degli ambienti. “Nonostante le nostre denunce […]Leggi tutto