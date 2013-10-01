Economia e Lavoro - Toscana

Toscana

Peste suina africana: dalla Regione nuove indicazioni ai Comuni toscani

La Regione Toscana ha trasmesso a tutti i sindaci una nota sulle misure di biosicurezza e di controllo previste del Commissario straordinario alla Peste suina africana (Ordinanza  n. 4/2026). Attualmente le zone soggette a restrizione interessano alcuni territori delle province di Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Prato. La Peste suina africana colpisce esclusivamente maiali e cinghiali e non si […]

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Campi Bisenzio

I Gigli aperti a Ferragosto: UILTuCS Toscana proclama lo sciopero per il 15 di agosto

Il Centro Commerciale I Gigli resterà aperto anche il prossimo 15 agosto. Di fronte alla decisione di mantenere aperte le attività commerciali nel giorno di Ferragosto, UILTuCS Toscana proclama lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del centro commerciale per l’intera giornata del 15 agosto 2026. Una mobilitazione con la quale UILTuCS Toscana intende ribadire […]

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Firenze

Appalti comunali, il Comune di Firenze: "Nessuna gara sotto i 9 euro di salario orario"

Nessuna gara presente e in programmazione da parte del Comune di Firenze scende sotto i 9 euro l’ora. È quanto emerge dal monitoraggio sugli appalti, che conferma un quadro fondato sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla salvaguardia delle condizioni economiche e dei diritti di chi lavora. “Garantire il miglior inquadramento possibile è una priorità […]

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Arezzo

Lavoratori costretti a dormire sul pavimento in un'area di servizio dell'A1: la denuncia della Filcams Cgil

Dormire sul pavimento, mangiare e lavarsi direttamente sul posto di lavoro. È la situazione denunciata dalla Filcams Cgil di Arezzo nell’area di servizio di Badia al Pino Est, lungo l’A1. La denuncia arriva dopo un sopralluogo effettuato dagli organi ispettivi della Asl Toscana Sud Est, che, secondo quanto riferito dal sindacato, avrebbe evidenziato condizioni particolarmente […]

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Firenze

Giani si congratula per riconferma di Cuzano e Marinoni a Confcommercio Firenze-Arezzo

Dal presidente della Toscana Eugenio Giani le congratulazioni ad Aldo Cursano e a Franco Marinoni per la riconferma alla guida di Confcommercio Firenze-Arezzo rispettivamente come presidente e direttore generale. “A tutti e due – sottolina il presidente – vanno i migliori auguri di buon lavoro. Ci attendono sfide importanti sul fronte delle attività legate a […]

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Toscana

Università, aumentano le risorse alla Toscana: oltre 720milioni dal MUR agli atenei della Regione

Aumentano le risorse al sistema universitario toscano. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento di finanziamento delle università statali destinato a sostenere il funzionamento degli atenei, la didattica, la ricerca e il personale. Agli […]

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Pisa

Takeda, niente accordo per salvare i lavoratori somministrati.

Preceduto da due lunghe giornate di trattativa, segnate da sedute riservate rispettivamente con organizzazioni sindacali e con l’Azienda, al tavolo di salvaguardia su Takeda convocato in Regione da Valerio Fabiani non si è raggiunto alcun accordo. Ferma restando la decisione di riorganizzare il reparto di Visual Inspection, la multinazionale giapponese del biofarmaco ha confermato investimenti […]

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Siena

Mps, Giani: "Utile record conferma forza banca. Rafforzare Fondazione per il futuro del Monte"

“L’utile record di 1,1 miliardi di euro registrato nella semestrale di Banca Monte dei Paschi di Siena conferma la solidità dell’istituto e la validità del percorso di rilancio intrapreso. È un risultato che rafforza il ruolo strategico del Monte nel sistema bancario italiano”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Proprio perché la […]

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Montelupo Fiorentino

Chiara Firenze adotta due aiuole in Via del Lavoro

Un’impresa del territorio che sceglie di prendersi cura di uno spazio pubblico, contribuendo concretamente al decoro urbano e alla qualità dell’ambiente. È questo il contenuto della proposta presentata da Chiara Firenze Srl, che la Giunta comunale ha deciso di accogliere approvando l’avvio di un accordo di collaborazione per la riqualificazione e la manutenzione di due […]

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Calenzano

Ex deposito Eni, presentato Protocollo d’intesa per riconversione e di rigenerazione urbana

“Con la firma di questo protocollo si apre la strada della riconversione dell’ex deposito di stoccaggio carburanti, con la creazione di un hub delle energie rinnovabili, con il potenziamento della stazione di Pratignone e, in generale, con la rigenerazione urbana dell’intera area. Siamo soddisfatti del percorso intrapreso all’indomani della tragedia del 9 dicembre 2024, che […]

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Cascina

Dumarey, il sindaco di Cascina incontra i lavoratori

Il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, e il presidente del consiglio comunale, Ivo Paddeu, hanno ricevuto in sala del consiglio una delegazione di lavoratori della Dumarey in lotta per la difesa del posto di lavoro. “La vicenda Dumarey – ha sottolineato il sindaco Betti – sta segnando il nostro territorio ed era giusto e doveroso […]

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Toscana

Vendemmia 2026, Marras: “La Toscana non aspetta che siano gli eventi a decidere”

La Giunta regionale ha approvato le deliberazioni riguardanti la riduzione delle rese produttive per la vendemmia 2026, accogliendo le richieste formulate dai Consorzi di tutela del Brunello di Montalcino DOCG, del Chianti DOCG, del Chianti Classico DOCG e della Toscana IGT. Per le denominazioni Brunello di Montalcino, Chianti e Chianti Classico sono stati inoltre adottati […]

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JustEat assume
Toscana

Emergenza caldo e rider: accordo tra Just Eat, Cgil e Cisl

 FILT CGIL Toscana, rappresentata da Stefano Gorelli, e FIT CISL Toscana, rappresentata da Alice Chiaramonti, hanno sottoscritto con Just Eat un accordo sulle misure da adottare per affrontare l’emergenza caldo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nelle consegne. L’accordo prende atto di una realtà con […]

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San Casciano in Val di Pesa

Chianti, a settembre riparte la scuola per agricoltori

Prende il via la settima edizione della scuola per contadini. Finanziata con circa 300mila euro attraverso il PR FSE+ 2021-2027 e promossa nell’ambito di GiovaniSì (il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani), parte una nuova edizione del corso triennale. L’attività, promossa dai cinque comuni chiantigiani di area fiorentina soci dell’agenzia formativa Chiantiform (San […]

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Santa Croce sull'Arno

Assoconciatori su bilancio e prospettive del distretto: "Affrontiamo secondo semestre 2026 con fiducia"

“Pure in un contesto che rimane complesso, affrontiamo il secondo semestre del 2026 con fiducia, il comparto attende risposte importanti e il distretto c’è”: il presidente Assoconciatori, Riccardo Bandini, guarda così ai prossimi appuntamenti del settore, che già dopo la pausa di agosto, sarà chiamato ad una delle sue prove più importanti, la fiera Lineapelle. […]

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Empolese Valdelsa

Caldo, la FP CGIL denuncia ancora disagi negli ospedali di Castelfiorentino e Montaione

L’ondata di caldo continua a creare disagi nelle strutture sanitarie territoriali dell’Empolese Valdelsa. La FP CGIL USL Toscana Centro torna a denunciare le condizioni dell’Ospedale vecchio di Castelfiorentino, della Casa della Comunità di Montaione e del Distretto Rozzalupi di Empoli, dove, secondo il sindacato, persistono problemi legati alla climatizzazione degli ambienti. “Nonostante le nostre denunce […]

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