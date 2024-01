Klodiana Vefa, l'alluvione e la politica: il 2023 secondo gonews.it

Che anno è stato il 2023? Se la domanda fosse stata posta fino a giugno, avremmo potuto dire un anno di transizione per l'Empolese Valdelsa: poche le elezioni comunali (solo Santa Maria a Monte), il covid era definitivamente alle spalle, sarebbe tornato alla mente solo il caro energia nei primi mesi. Poi due temi hanno scosso alle fondamenta la comunità.

Il primo, in ordine cronologico, è stato il femminicidio di Klodiana Vefa, un fatto di sangue avvenuto a Castelfiorentino che ha avuto una eco nazionale e che si va ad aggiungere agli oltre 100 casi in tutta Italia. Klodiana, madre di due figli, freddata dal marito davanti la porta di casa, ha riportato in zona l'attenzione sulla violenza di genere. Il caso di Giulia Cecchettin in Italia avrebbe poi ampliato ancora di più il dibattito (per fortuna), riportando alla luce casi che non devono diventare l'abitudine.

Il secondo grandissimo evento è l'alluvione del 2 novembre. Un evento meteorologico incredibile, che segue a pochi mesi di distanza le vicende dell'Emilia Romagna e che, anche in questo caso, fa capire come nessuno sia al sicuro. Si è parlato ancora di Stabbia, dopo il downburst del 2014, l'Italia si è fermata a capire cosa stava succedendo a Campi Bisenzio, Prato, Montemurlo, Quarrata, Montale. Anche nell'Empolese si sono contate due vittime.

Se dovessimo fare un bilancio, il 2023 in sintesi è stato teatro di grandi avvenimenti. Ma come un giornale che si rispetti, per ognuno dei 365 giorni abbiamo parlato di tragedie come di fatti gioiosi e allegri, dai nuovi nati ai centenari, dai successi sportivi a quelli delle piccole e grandi comunità.

Come gonews.it ci siamo posti con largo anticipo di parlare delle elezioni 2024, seguendo nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio i piccoli e grandi posizionamenti di partiti e candidati. Continueremo a farlo, ora che si entra nella fase più calda, da gennaio verranno annunciati molti nomi e seguiremo la campagna elettorale con il massimo sforzo possibile.

Anche quest'anno abbiamo avuto la nostra Enigmistica di gonews.it (con 3.500 copie realizzate), è tutt'ora attivo il sondaggio per il Personaggio dell'Anno 2023 (che ha già superato come record ogni votazione dei tre anni precedenti, e ci sono ancora alcuni giorni per votare). Ma soprattutto per gonews.it è stato l'anno del Corsivo Festival, il primo evento 'in presenza' del nostro quotidiano, una due giorni con ospiti e talk al Parco di Serravalle. Un esperimento riuscito che ha dato le basi per altri eventi che contiamo di realizzare il prossimo anno.

Sul fronte social abbiamo lanciato il nostro canale Whatsapp, raggiungibile a questo link: ogni giorno informazioni in diretta sulla più popolare app di messaggistica web. Continua il lavoro sul canale Telegram Offerte Lavoro Toscana, oltre alle consuete pagine Facebook e al profilo Instagram.

Chiudo con i ringraziamenti. Alla mia redazione, che ha lavorato senza sosta in ogni giorno dell'anno per garantire che nessun fatto degno di nota fosse tralasciato su queste pagine, che ogni dettaglio venisse verificato con il massimo scrupolo, che ogni decisione venisse presa con un dialogo costruttivo e intelligente. Ringrazio Giovanni Mennillo, Gianmarco Lotti, Margherita Cecchin, Giovanni Gaeta, Christian Santini, René Pierotti e i nuovi collaboratori Chiara Capezzuoli e Niccolò Pistolesi. Loro fanno gonews.it, voi che leggete siete ciò che ci dà modo di andare avanti, da 16 anni, nel mondo dell'informazione. A voi, un grazie speciale.

