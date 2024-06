Elezioni Firenze e provincia, tutti i nomi dei candidati sindaco e le liste

Ormai delineati tutti i quadri relativi alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Di seguito tutti i nomi dei candidati sindaco e le liste, relative alle elezioni di Firenze e provincia.

Nei link le interviste o le presentazioni della candidatura per avere un quadro completo.

Firenze

Sono 10 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino.

Sara Funaro (coalizione di centrosinistra), Eike Schmidt (coalizione di centrodestra), Stefania Saccardi (Italia Viva), Cecilia Del Re (Firenze Democratica), Lorenzo Masi (M5S), Dmitrij Palagi (coalizione guidata da Sinistra Progetto Comune), Francesca Marrazza (Firenze Ribella), Andrea Asciuti (Firenze Vera), Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce) e Francesco Zini (Firenze Cambia).

Bagno a Ripoli

Francesco Pignotti con le liste Partito Democratico, Bagno a Ripoli al Centro, Sinistra e Ambiente;

Michele Barbarossa con Fratelli d'Italia;

Sonia Redini con Per una Cittadinanza Attiva, M5S e Rifondazione;

Francesca Cellini con Bagno a Ripoli Futura e Sinistra per Bagno a Ripoli.

Barberino del Mugello

Sara Di Maio con il centrosinistra con la lista "Sarà Insieme";

Silvia Castellani con il centrodestra, candidata di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia;

Paola Nardi con una coalizione di sinistra e M5S.

Barberino Tavarnelle

David Baroncelli, candidato per un secondo mandato con la lista Centrosinistra Barberino Tavarnelle;

Fabrizio Marilli, con la lista Pro Barberino Tavarnelle Marilli Sindaco.

Borgo San Lorenzo

Fulvia Penni, candidata per il centrodestra e sostenuta dalle liste civiche "Borgorosso", "Borgomissione" e "Borgovisione Fulvia Penni Sindaco";

Cristina Becchi, candidata per il centrosinistra e sostenuta dalle liste "Borgo al centro – Italia Viva", "A Sinistra con Cristina Becchi Sindaco", "Insieme per Borgo lista civica Cristina Becchi Sindaco" e dal Partito Democratico.



Leonardo Romagnoli, candidato per sinistra e pentastellati e sostenuto da "Progressisti Democratici Romagnoli Sindaco", "Movimento 5 Stelle 2050", "Borgo In Comune Romagnoli Sindaco".

Calenzano

Federica Brunori, candidata per Italia Viva;

Maria Arena, candidata per il centrosinistra e sostenuta dal Partito Democratico e dalle liste "Futura" e "Calenzano in movimento partito democratico";

Daniele Baratti, candidato per il centrodestra con liste Lega, Forza Italia e Fratelli D'Italia;

Giuseppe Carovani, candidato per la sinistra con liste "Sinistra per Calenzano", "Per la mia città" e "Calenzano democratica".

Dicomano

Massimiliano Amato, candidato per il centrosinistra;

Saverio Zani, candidato per il centrodestra;

Laura Barlotti, candidata con la lista Dicomanocheverrà

Fiesole

Cristina Scaletti, candidata per il centrosinistra con "La Scaletti sindaco - Immagina Fiesole";

Edoardo Canino, candidato per il centrodestra con "Fiesole Magnifica";

Renzo Luchi, candidato con la lista civica "Cittadini per Fiesole".

Figline e Incisa Valdarno

Silvio Pittori, candidato per il centrodestra con liste Alleanza Civica Pittori Silvio, Forza Italia Berlusconi, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Lega;

Valerio Pianigiani, sostenuto dal centrosinistra e dai pentastellati con liste Insieme, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 stelle, Partito Democratico e PSI, Azione ed Europa;

Marco Pompeo, candidato per la sinistra con la lista Sinistra per l'alternativa;

Enrico Buoncompagni, candidato con la lista civica Enrico Buoncompagni Sindaco e lista Fare ora!;

Leonardo Pagliazzi, candidato con la lista civica Idea Comune;

Giorgia Arcamone, candidata con la lista civica CambiaMenti.

Firenzuola

Giampaolo Buti, candidato per il centrodestra con la lista Buti sindaco;

Filippo Giordano Allkurti, candidato per il centrosinistra con la lista Bene Comune.

Greve in Chianti

Paolo Sottani, candidato per il tris con la lista di centrosinistra Greve casa Comune;

Roberto Abate, candidato per il centrodestra con la lista Per il Cambiamento;

Filippo Pierini, candidato con la lista Immagina Greve Filippo Pierini sindaco;

Antonella Palmerini, candidata per la sinistra con la lista Bella ciao – Progressisti per Greve che mette insieme le idee del Movimento 5 Stelle con Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e alcuni indipendenti.

Lastra a Signa

Emanuele Caporaso, candidato per il centrosinistra con le liste Partito Democratico, Lastra Civica-Sinistra Ecologista, Lastra a Signa al Centro-Italia Viva, Azione, Socialisti e Indipendenti - Lastra a Signa;

Paolo Giovannini, candidato per il centrodestra con le liste Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Unione civica per Lastra;

Giuseppe Bagni, candidato per la sinistra con la lista Rinascita per Lastra;

Daniele Serrantino, candidato per la sinistra con la lista Un'altra Lastra.

Londa

Tommaso Cuoretti, il candidato sindaco cerca la riconferma con la lista Insieme per Londa;

Niccolò Palanti, candidato per la coalizione di centrosinistra con la lista Londa del Futuro.

Empoli

Alessio Mantellassi (Pd-AVS-Azione-Questa è Empoli-Alessio Mantellassi sindaco);

Simone Campinoti (FdI-Lega-FI-Noi moderati);

Leonardo Masi (Buongiorno Empoli-M5S-SiAmo Empoli);

Andrea Poggianti (Centrodestra per Empoli-La Mia Empoli);

Maria Grazia Maestrelli (Italia Viva).

Montelupo Fiorentino

Federico Pavese, candidato per il centrodestra con la lista Montelupo nel Cuore;

Simone Londi, ex vice sindaco candidato per il centrosinistra con la lista Noi Montelupo;

Francesco Polverini, candidato con la lista di sinistra Montelupo è Partecipazione

Capraia e Limite

Alessandro Giunti, sindaco uscente di centrosinistra al secondo mandato, si candida per un terzo dopo l'estensione dei termini per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti. La sfida è contro Guicciardo Del Rosso (ViviAmo - Guicciardo Sindaco), civico fuoriuscito dal centrosinistra nel 2023, e Emanuel Di Mauro, consigliere comunale del centrodestra con la lista SiAmo Capraia e Limite.

Vinci

Dopo le primarie Pd, Daniele Vanni è stato scelto come candidato sindaco che riunirà il centrosinistra nella lista Insieme per Vinci. Per il centrodestra si candida ancora Alessandro Scipioni (qui i candidati). Presente un'altra lista a sinistra, In Comune per Vinci, con il candidato sindaco Giuseppe Pandolfi.

Cerreto Guidi

Simona Rossetti, sindaca uscente di centrosinistra al secondo mandato, si candida per un terzo dopo l'estensione dei termini per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti. La sfida è contro Susanna Rovai (Pci), Simone Barontini per il centrodestra (in quota Forza Italia) e Gabriel Cordero a guida della civica L'è tutto da rifare.

Fucecchio

Emma Donnini, vice sindaca uscente e membro delle giunte Spinelli e Toni negli ultimi 15 anni, è la candidata del centrosinistra. Il centrodestra propone Vittorio Picchianti (FdI-Lega-FI), caduta la candidatura iniziale di Marco Cordone per la sola Lega. Ufficiale anche la presenza del Movimento 5 Stelle, come nel 2019 si ricandida Fabrizia Morelli.

Montespertoli

Il sindaco uscente Alessio Mugnaini si ricandida per il centrosinistra (Vivo Montespertoli). In campo anche la civica Montespertoli di Tutti con Luciana Morelli candidata.

Castelfiorentino

Il centrosinistra candida Francesca Giannì, assessora uscente delle ultime due giunte. Due le liste a sostegno: Pd e Una città per vivere. Il centrodestra ricandida Susi Giglioli, esponente Lega sostenuta da FdI e FI. Il M5S ed Europa Verde propone Fabrizio Macchi. Saranno presenti anche due civiche: quella guidata da Johnny Qazimi, Castellani per il Cambiamento, e Stefano Burgassi per Castelfiorentino di Tutti.

Montaione

Il centrosinistra ricandida il sindaco Paolo Pomponi per il terzo mandato con la lista Vivere Montaione. A sfidarlo Damiana Bettini con la lista MontaioneSI, appoggiata dalla lista di centrodestra che sostenne Giuseppe Romano nel 2019. Emerge anche la lista di Forza Italia e PLI con la candidata sindaco Vanessa Conti (Insieme per Montaione).

Gambassi Terme

Il centrosinistra candida Samanta Setteducati (Viviamo Gambassi Terme), assessore uscente della giunta guidata da Paolo Campinoti. La lista Civica Gambassi ha candidato Sergio Marzocchi come sindaco. Non ci sarà una candidatura del centrodestra.

Certaldo

Il centrosinistra candida Giovanni Campatelli a sindaco (Pd-Azione-SI-Sarà Certaldo). Per i civici Pardo Cellini (Più Certaldo-IODONNE). Per il centrodestra unito arriva Lucia Masini, già candidata sindaco (FdI-FI-Lega). Ha rinunciato alla corsa, dopo essere stato tra i primi ad annunciare la candidatura, Gian Carlo Poli, che si poneva a sinistra del Pd. Massimo Bagnoli, candidato del Popolo della famiglia: si attende la convalida definitiva.

Palazzuolo sul Senio

Marco Bottino, candidato per il Pd e centrosinistra con la lista Per Palazzuolo;

Paola Cavini, candidata per il centrodestra con la lista Palazzuolo Rinasce.

Pelago

Nicola Povoleri, candidato per il centrosinistra con la lista Siamo Pelago;

Larua Manfulli, candidata per il centrodestra con la lista Centrodestra per Pelago;

Francesco Maione, candidato per la sinistra e Movimento 5 Stelle con la lista Alternativa Comune per Pelago.

Pontassieve

Carlo Boni, candidato per il centrosinistra sostenuto da Partito Democratico con Lista Civica Carlo Boni Sindaco e Pontassieve al Centro;

Cecilia Cappelletti, candidata per il centrodestra con la lista Cappelletti sindaco Lega-Forza Italia;

Simone Gori, candidato per sinistra e Cinque Stelle con la lista Alternativa Comune.

Rufina

Vito Maida, candidato per il centrosinistra con la lista Rufina democratica e Solidale;

Chiara Mazzei, candidata per il centrodestra con la lista Insieme per Rufina;

Daniele Venturi, candidato con la lista civica RufinaCheVerrà

San Casciano in Val di Pesa

Roberto Ciappi, candidato per il centrosinistra allargato a Italia Viva e appoggiato da cinque liste: Partito Democratico, San Casciano Impiego Comune, Italia Viva, Sinistra Civica San Casciano, Lista Volpe;

Benedetta Venezia, candidata per il centrodestra con la lista Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Lega Forza Italia Partito Popolare europeo;

Jadi Marinai, candidato con Sinistra Progetto Comune.

San Godenzo

Emanuele Piani, si ricandida con la lista Progetto San Godenzo - Più grandi insieme;

Luana Collacchioni, candidata per il centrosinistra con la lista Centrosinistra San Godenzo Uniti si può.

Scarperia e San Piero

Federico Ignesti, candidato per il centrosinistra e l'aggiunta di Italia Viva con la lista Centro Sinistra per Scarperia e San Piero;

Emanuele Camilletti, candidato per il centrodestra con la lista Centrodestra per Scarperia e San Piero;

Laura Maria Cosetta Fratini, candidata per la sinistra con la lista Libera Sinistra in Movimento.

Vaglia

Riccardo Impallomeni, candidato con la civica Vaglia Bene Comune;

Silvia Catani, candidata per Pd e Alleanza Verdi Sinistra con la lista Con Silvia per Vaglia;

Claudia Dominici, candidata per il centrodestra con la lista Centrodestra per Vaglia.

Vicchio

Filippo Carlà Campa, candidato con la lista civica Vicchio Vive;

Francesco Tagliaferri, candidato con una coalizione che comprende Officina Vicchio 19 e Movimento Cinque Stelle, con la lista Obiettivo Comune.