Elezioni Empolese Valdelsa, tutti i nomi dei candidati sindaco e le liste

C'è tempo fino al 9 maggio per presentare le candidature a sindaco e le liste per i consiglieri comunali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Il quadro è quasi completo nell'Empolese Valdelsa, con gli ultimi assestamenti dei partiti e alcune civiche che si sono presentate all'ultimo minuto. gonews.it ha intervistato la maggioranza dei candidati sindaco già dal 2023, dopo l'ufficializzazione. Il quadro che vedrete sulle schede elettorali sarà il seguente e verrà sistemato in caso di cambi di rotta dell'ultimo minuto. Tra le constatazioni: il Pd è il partito da cui arriva il candidato per il centrosinistra, in alcuni comuni Italia Viva ha deciso di correre in autonomia, il centrodestra è rimasto unito dappertutto tranne che a Empoli. Il Movimento 5 Stelle si è associato alla sinistra radicale in alcuni casi, in altri corre in solitaria. Nei link le interviste o le presentazioni della candidatura per avere un quadro completo.

L'elenco è in continuo aggiornamento

Elezioni Empolese Valdelsa, il quadro dei candidati

Empoli - Si sfidano Alessio Mantellassi (Pd-AVS-Azione-Questa è Empoli-Alessio Mantellassi sindaco), Simone Campinoti (FdI-Lega-FI-Noi moderati), Leonardo Masi (Buongiorno Empoli-M5S), Andrea Poggianti (Centrodestra per Empoli-La Mia Empoli), Maria Grazia Maestrelli (Italia Viva). La cosa singolare è la spaccatura del centrodestra, dopo la fuoriuscita di Andrea Poggianti da Fratelli d'Italia in vista della sua candidatura, e anche quella del centrosinistra con Italia Viva che dopo mesi di contrattazione ha scelto di andare in autonomia.

Montelupo Fiorentino - Si sfidano Simone Londi per il centrosinistra, Federico Pavese per il centrodestra, Francesco Polverini per la sinistra (Montelupo è Partecipazione).

Cerreto Guidi - Simona Rossetti, sindaca uscente di centrosinistra al secondo mandato, si candida per un terzo dopo l'estensione dei termini per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti. La sfida è contro Susanna Rovai (Pci), Simone Barontini per il centrodestra e Gabriel Cordero a guida della civica L'è tutto da rifare.

Capraia e Limite - Alessandro Giunti, sindaco uscente di centrosinistra al secondo mandato, si candida per un terzo dopo l'estensione dei termini per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti. La sfida è contro Guicciardo Del Rosso (ViviAmo - Guicciardo Sindaco), civico fuoriuscito dal centrosinistra nel 2023, e Emanuel Di Mauro, consigliere comunale del centrodestra.

Vinci - Dopo le primarie Pd, Daniele Vanni è stato scelto come candidato sindaco che riunirà il centrosinistra. Per il centrodestra si candida ancora Alessandro Scipioni. Presente un'altra lista a sinistra, In Comune per Vinci.

Fucecchio - Emma Donnini, vice sindaca uscente e membro delle giunte Spinelli e Toni negli ultimi 15 anni, è la candidata del centrosinistra. Il centrodestra propone Vittorio Picchianti (FdI-Lega-FI), caduta la candidatura iniziale di Marco Cordone per la sola Lega. Si attende una candidatura del Movimento 5 Stelle, presente in Consiglio comunale con Fabrizia Morelli.

Montespertoli - Il sindaco uscente Alessio Mugnaini si ricandida per il centrosinistra (Vivo Montespertoli). In campo anche la civica Montespertoli di Tutti con Luciana Morelli candidata.

Castelfiorentino - Il centrosinistra candida Francesca Giannì, assessora uscente delle ultime due giunte. Il centrodestra ricandida Susi Giglioli, esponente Lega sostenuta da FdI e FI. Il M5S ricandida Fabrizio Macchi. Sarà presente anche una civica guidata da Johnny Qazimi, Castellani per il Cambiamento.

Montaione - Il centrosinistra ricandida il sindaco Paolo Pomponi per il terzo mandato con la lista Vivere Montaione. A sfidarlo Damiana Bettini con la lista MontaioneSI.

Gambassi Terme - Il centrosinistra candida Samanta Setteducati, assessore uscente della giunta guidata da Paolo Campinoti. La lista Civica Gambassi ha candidato Sergio Marzocchi come sindaco. Si attende una candidatura del centrodestra.

Certaldo - Il centrosinistra candida Giovanni Campatelli a sindaco (Pd-Azione-SI-Sarà Certaldo). Ancora più a sinistra si candida l'ex assessore Gian Carlo Poli. Per i civici Pardo Cellini (sostenuto da Italia Viva). Per il centrodestra unito arriva Lucia Masini, già candidata sindaco.