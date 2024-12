I più letti, i più curiosi, i più interessanti: il 2024 'raccontato' agli articoli di gonews.it

Un anno vissuto intensamente. Si potrebbe riassumere così il 2024 di gonews.it e della Toscana in generale. Sono state tante le notizie importanti, spesso di cronaca nera e di carattere molto negativo, che hanno contraddistinto gli ultimi dodici mesi.

Un anno importante per gonews.it che ha cambiato direzione passando da Elia Billero a Giovanni Mennillo ma che ha mantenuto alti i contatti ed è rimasto un punto di riferimento per Empolese Valdelsa, Cuoio e resto della Toscana.

Ma quali sono stati gli articoli più letti? Quali invece quelli più curiosi? Sarebbero tantissimi, ma per semplificare ne abbiamo scelti alcuni tra i più letti, tra i più curiosi e un bonus di altri da 'riscoprire' perché parlano di temi molto dibattuti nel corso dell'ultimo anno.

I più letti di politica

Tra i più letti a farla da padrone sono la politica e la cronaca.

L'articolo più letto in generale è quello del primo turno delle elezioni di giugno 2024, quando molti comuni dell'Empolese Valdelsa, del Cuoio e del resto della regione hanno rinnovato il consiglio comunale. E alcuni di essi hanno pure cambiato colore politico.

Le elezioni erano state anticipate dal festival di gonews.it, Corsivo, in scena anche nel 2024 a Serravalle. Momento fondante dell'evento è stato il dibattito tra i cinque candidati a sindaco di Empoli, che qua potete rivedere in video.

Tanti i temi dibattuti anche dopo le elezioni anche con i resoconti sempre dettagliati delle polemiche emerse in Consiglio comunale. Alcuni temi spinosi hanno riguardato la questione dello stadio Castellani, ma anche dell'accorpamento dell'istituto Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione. Ha avuto molto risalto l'articolo sul commissariamento della Lega.

I più letti di cronaca

Come detto, gli articoli più cliccati riguardano la cronaca. Alcune tragedie molto grandi hanno colpito la nostra zona: sappiamo della strage di via Mariti a Firenze e di quella di via Erbosa a Calenzano, che hanno aperto e chiuso nel lutto il 2024 della Toscana.

Oltre a quelle pagine scure, ci sono alcuni drammi locali che hanno colpito Empoli e zone limitrofe e questo articolo serve anche per ricordare quei giovani e quelle giovani che ormai non ci sono più: è il caso tra gli altri di Diego Prosperi, 16enne deceduto per un incidente in via Sanzio; di Mattia Giani, giovane di Ponte a Egola scomparso per un malore in campo; del ventenne Lorenzo Sabatini, originario del San Baronto; di Daniele Pacini, empolese che ha perso la vita in montagna in Piemonte; di Leonardo Gozzi, venuto a mancare per un incidente in motorino; di Mame Diarra, giovanissima, deceduta in un incendio a Santa Croce; di Assane Niang, scomparso a ventidue anni.

I più curiosi, tra sospiri di sollievo e risate

Il 2024 è stato anche un anno di notizie un po' strane, ma in senso positivo. Ne abbiamo scelte cinque tra quelle con più visualizzazioni.

La regina è senza dubbio il matrimonio più particolare dell'Empolese Valdelsa: Daniele Pitruzzella e Lisa D'Urso, due trentenni di Castelfiorentino, sono convolati a nozze sabato 7 settembre e poi in abito nuziale sono andati alla Coop.

Un'altra riguarda gli Oscar, con la presenza - anche se non fisica - di Massimo Ceccherini, comico toscano che ha sceneggiato con Matteo Garrone il film candidato tra i migliori stranieri Io capitano.

È un periodo in cui si parla molto di codice della strada e la superstrada è protagonista del dibattito a Empoli e dintorni: ha tenuto banco la questione del nuovo autovelox intelligente in Fi-Pi-Li.

Una notizia che ha fatto tirare a tutti e tutte un gran sospiro di sollievo è di quasi un anno fa, quando una donna è stata salvata dopo che la sua auto era rimasta bloccata sui binari nell'Empolese.

E poi c'è una delle aziende empolesi più famose al mondo, Sammontana: a luglio la grande novità sullo stabilimento ha fatto il giro della Toscana e non solo.

Alcuni tra i temi più dibattuti del 2024

Un argomento che va sempre per la maggiore è la sicurezza, specie in centro a Empoli. "Spaccate" è un termine che gli empolesi hanno imparato a conoscere e a inizio dicembre ha avuto molta eco il giovane che si è rinchiuso in una lavanderia dopo l'ennesimo tentato furto.

Ne sanno qualcosa anche a Fucecchio, teatro di una delle rapine più 'cinematografiche' del 2024, quella in via da Verrazzano a ottobre.

Un altro è la sicurezza stradale, perché la Fi-Pi-Li è stata al centro del dibattito per lungo tempo. A ottobre, per esempio, il tratto tra Lastra e Montelupo è stato al centro di diversi incidenti.

Non si può parlare di sicurezza senza parlare di quella idraulica: anche il 2024 è stato un anno segnato da gravi problemi di maltempo, nell'Empolese Valdelsa si segnala l'alluvione sulla 429 del 18 ottobre. Per quell'esondazione un gruppo di cittadini ha presentato un esposto in Procura.

Si parla spesso anche di integrazione, un grande esempio è il Torneo dell'Amicizia di cui vi abbiamo parlato qua.

È stato un 2024 all'insegna della memoria: è uscito il documentario sull'Eccidio del Padule di Fucecchio, gonews.it ha inoltre intervistato Vittoria Tognozzi, una delle sopravvissute a quei giorni di terrore.

In un anno contrassegnato da overtourism come parola chiave, si è parlato tanto di mercato immobiliare e gonews.it ha fatto in estate un'analisi sui prezzi nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio.

È stato un anno intenso ed è stato bello viverlo assieme a voi. Rimanete con noi, ovviamente, c'è un 2025 da vivere, un anno in cui bisogna continuare a informarsi. Buon anno a tutti e tutte!

Notizie correlate